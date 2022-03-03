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İSKİ su kesintisi olan ilçeler 3 Mart 2022 Perşembe | Sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da su hatlarının bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Beylikdüzü, Pendik, Silivri ilçelerinde planlı su kesintileri yapılacak. Peki Sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ su kesintisi olan ilçeler 3 Mart 2022 Perşembe...

İSKİ su kesintisi olan ilçeler 3 Mart 2022 Perşembe | Sular ne zaman gelecek?

Mega kent İstanbul'da su hatlarını yenilenmesi ve arızaların giderilmesi için çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda bazı ilçelerde belirli sürelerde su kesintisi yapılmaktadır. İSKİ'den yapılan bilgilendirmeye göre bugün birçok ilçede su kesintisi yaşanacak. Suların ne zaman geleceğini ve nerelerde kesinti olacağını merak edenler için İSKİ su kesintisi olan ilçeler 3 Mart 2022 Perşembe haberimizde...

İSKİ su kesintisi olan ilçeler 3 Mart 2022 Perşembe | Sular ne zaman gelecek?

İSKİ SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER 3 MART 2022 PERŞEMBE, SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe:Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler:Dereağzı Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:03.03.2022 09:33
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Pendik
Etkilenen Mahalleler:Güzelyalı Mah,Esenyalı Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:03.03.2022 07:16
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Silivri
Etkilenen Mahalleler:Selimpaşa Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi:03.03.2022 09:23
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Bölge Gündem Editör Ekibi
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