İSKİ su kesintisi olan ilçeler 3 Mart 2022 Perşembe | Sular ne zaman gelecek?

Mega kent İstanbul'da su hatlarını yenilenmesi ve arızaların giderilmesi için çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda bazı ilçelerde belirli sürelerde su kesintisi yapılmaktadır. İSKİ'den yapılan bilgilendirmeye göre bugün birçok ilçede su kesintisi yaşanacak. Suların ne zaman geleceğini ve nerelerde kesinti olacağını merak edenler için İSKİ su kesintisi olan ilçeler 3 Mart 2022 Perşembe haberimizde...

İSKİ SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER 3 MART 2022 PERŞEMBE, SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Dereağzı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 03.03.2022 09:33 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Güzelyalı Mah,Esenyalı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 03.03.2022 07:16 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.3.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]