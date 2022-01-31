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İSKİ su kesintisi olan ilçeler 31 Ocak 2022 Pazartesi | Sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da su hatlarının bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bazı ilçelerde planlı su kesintileri yapılacak. Peki Sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ su kesintisi olan ilçeler 31 Ocak 2022 Pazartesi...

İSKİ su kesintisi olan ilçeler 31 Ocak 2022 Pazartesi | Sular ne zaman gelecek?

Mega kent İstanbul'da su hatlarını yenilenmesi ve arızaların giderilmesi için çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda bazı ilçelerde belirli sürelerde su kesintisi yapılmaktadır. İSKİ'den yapılan bilgilendirmeye göre bugün birçok ilçede su kesintisi yaşanacak. Suların ne zaman geleceğini ve nerelerde kesinti olacağını merak edenler için İSKİ su kesintisi olan ilçeler 31 Ocak 2022 Pazartesi haberimizde... .

İSKİ su kesintisi olan ilçeler 31 Ocak 2022 Pazartesi | Sular ne zaman gelecek?

İSKİ SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER 31 OCAK 2022 PAZARTESİ | SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe:Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler:Kocasinan Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:31.01.2022 09:21
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 31.1.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler:Kocatepe Mah,Kamer Hatun Mah,Şehit Muhtar Mah,Sururi Mehmet Efendi Mah,Bülbül Mah,Bostan Mah,Kalyoncu Kulluğu Mah,Cukur Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:31.01.2022 08:00
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 31.1.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Güngören
Etkilenen Mahalleler:Merkez Mah,Gençosman Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:31.01.2022 11:00
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 31.1.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Kadıköy
Etkilenen Mahalleler:Kozyatağı Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:31.01.2022 10:03
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 31.1.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Kartal
Etkilenen Mahalleler:Orhantepe Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:31.01.2022 11:10
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 31.1.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Sultangazi
Etkilenen Mahalleler:Zübeyde Hanım Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:31.01.2022 12:12
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 31.1.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Tuzla
Etkilenen Mahalleler:İstasyon Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:31.01.2022 09:38
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 31.1.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Şişli
Etkilenen Mahalleler:Halide Edip Adıvar Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:31.01.2022 10:55
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 31.1.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

İSKİ su kesintisi olan ilçeler 31 Ocak 2022 Pazartesi | Sular ne zaman gelecek?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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