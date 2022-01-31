İSKİ su kesintisi olan ilçeler 31 Ocak 2022 Pazartesi | Sular ne zaman gelecek?

Mega kent İstanbul'da su hatlarını yenilenmesi ve arızaların giderilmesi için çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda bazı ilçelerde belirli sürelerde su kesintisi yapılmaktadır. İSKİ'den yapılan bilgilendirmeye göre bugün birçok ilçede su kesintisi yaşanacak. Suların ne zaman geleceğini ve nerelerde kesinti olacağını merak edenler için İSKİ su kesintisi olan ilçeler 31 Ocak 2022 Pazartesi haberimizde... .

İSKİ SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER 31 OCAK 2022 PAZARTESİ | SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti İlçe : Bahçelievler Etkilenen Mahalleler : Kocasinan Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 31.01.2022 09:21 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.1.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Kocatepe Mah,Kamer Hatun Mah,Şehit Muhtar Mah,Sururi Mehmet Efendi Mah,Bülbül Mah,Bostan Mah,Kalyoncu Kulluğu Mah,Cukur Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 31.01.2022 08:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.1.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Güngören Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah,Gençosman Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 31.01.2022 11:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.1.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Kozyatağı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 31.01.2022 10:03 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.1.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Orhantepe Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 31.01.2022 11:10 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.1.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Zübeyde Hanım Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 31.01.2022 12:12 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.1.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Tuzla Etkilenen Mahalleler : İstasyon Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 31.01.2022 09:38 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.1.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]