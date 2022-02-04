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İSKİ su kesintisi olan ilçeler 4 Şubat 2022 Cuma| Sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da su hatlarının bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Bakırköy, Beşiktaş, Kadıköy, Çatalca ve Üsküdar ilçelerinde planlı su kesintileri yapılacak. Peki Sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ su kesintisi olan ilçeler 4 Şubat 2022 Cuma...

İSKİ su kesintisi olan ilçeler 4 Şubat 2022 Cuma| Sular ne zaman gelecek?

Mega kent İstanbul'da su hatlarını yenilenmesi ve arızaların giderilmesi için çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda bazı ilçelerde belirli sürelerde su kesintisi yapılmaktadır. İSKİ'den yapılan bilgilendirmeye göre bugün birçok ilçede su kesintisi yaşanacak. Suların ne zaman geleceğini ve nerelerde kesinti olacağını merak edenler için İSKİ su kesintisi olan ilçeler 4 Şubat 2022 Cuma haberimizde...

İSKİ su kesintisi olan ilçeler 4 Şubat 2022 Cuma| Sular ne zaman gelecek?

İSKİ SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER 4 ŞUBAT 2022 CUMA | SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe:Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler:Bebek Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:04.02.2022 11:01
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 4.2.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Bakırköy
Etkilenen Mahalleler:Şenlikköy Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:04.02.2022 10:04
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 4.2.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe:Kadıköy
Etkilenen Mahalleler:Suadiye Mah,Bostancı Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:04.02.2022 10:07
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 4.2.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Çatalca
Etkilenen Mahalleler:Ferhatpaşa Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:04.02.2022 09:18
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 4.2.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Beylerbeyi Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:04.02.2022 10:53
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 4.2.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Bölge Gündem Editör Ekibi
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