Acun Ilıcalı bu akşamın müjdesini verdi! Heyecan doruktaydı! Survivor fanları saat saymaya başladı!Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu Şişman kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Fatma Ayanoğlu Şişman'ın biyografisiAyşe Hür, Gezi Parkı hayaline kapılarak, Kazakistan'ı örnek aldı! Vatandaşa 'sokağa çıkın' çağrısında bulundu!Son dakika | Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan açıklaması: Desteği vermeye hazır olduğumuzu beyan ediyoruz2022 Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109410209"Heybet seviyorum" diyen Nilperi Şahinkaya, cinsel yönelim açıklamasıyla hayrete düşürdü! "Bazen hemcinsinle de..."Nedret Ersanel kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Nedret Ersanel'in biyografisi2022 EKPSS ne zaman? ÖSYM EKPSS tercih tercih kılavuzu 2021- 2022Aşı olmayan Novak Djokovic mültecilerin yanına gönderildi! Avustralya'ya alınmadı!2022 Süleyman Demirel Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109290272
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. İSKİ su kesintisi olan ilçeler 6 Ocak 2022 Perşembe | Sular ne zaman gelecek?

İSKİ su kesintisi olan ilçeler 6 Ocak 2022 Perşembe | Sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da su hatlarının bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Arnavutköy, Başakşehir, Güngören, Sarıyer, Silivri, Çekmeköy, Üsküdar ve Şile ilçelerinde planlı su kesintileri yapılacak. Peki Sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ su kesintisi olan ilçeler 6 Ocak 2022 Perşembe...

İSKİ su kesintisi olan ilçeler 6 Ocak 2022 Perşembe | Sular ne zaman gelecek?

Mega kent İstanbul'da su hatlarını yenilenmesi ve arızaların giderilmesi için çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda bazı ilçelerde belirli sürelerde su kesintisi yapılmaktadır. İSKİ'den yapılan bilgilendirmeye göre bugün birçok ilçede su kesintisi yaşanacak. Suların ne zaman geleceğini ve nerelerde kesinti olacağını merak edenler için İSKİ su kesintisi olan ilçeler 6 Ocak 2022 Perşembe haberimizde... 

İSKİ su kesintisi olan ilçeler 6 Ocak 2022 Perşembe | Sular ne zaman gelecek?

İSKİ SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER 6 OCAK 2022 PERŞEMBE | SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Hadımköy Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:06.01.2022 09:53
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 6.1.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Haraççı Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi:06.01.2022 10:00
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 6.1.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Başakşehir
Etkilenen Mahalleler:Güvercintepe Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:06.01.2022 09:00
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 6.1.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Güngören
Etkilenen Mahalleler:Abdurrahman Nafiz Gürman Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:06.01.2022 10:23
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 6.1.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Sarıyer
Etkilenen Mahalleler:Rumeli Hisarı Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:06.01.2022 10:32
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 6.1.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Silivri
Etkilenen Mahalleler:Çanta Balaban Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:06.01.2022 10:45
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 6.1.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler:Ömerli Mah,Koçullu Mah
Arıza Sebebi:250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:06.01.2022 10:21
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 6.1.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Ünalan Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:06.01.2022 10:23
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 6.1.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Şile
Etkilenen Mahalleler:Ahmetlı Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi:06.01.2022 10:18
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 6.1.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

İSKİ su kesintisi olan ilçeler 6 Ocak 2022 Perşembe | Sular ne zaman gelecek?

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT