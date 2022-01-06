İSKİ su kesintisi olan ilçeler 6 Ocak 2022 Perşembe | Sular ne zaman gelecek?

Mega kent İstanbul'da su hatlarını yenilenmesi ve arızaların giderilmesi için çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda bazı ilçelerde belirli sürelerde su kesintisi yapılmaktadır. İSKİ'den yapılan bilgilendirmeye göre bugün birçok ilçede su kesintisi yaşanacak. Suların ne zaman geleceğini ve nerelerde kesinti olacağını merak edenler için İSKİ su kesintisi olan ilçeler 6 Ocak 2022 Perşembe haberimizde...

İSKİ SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER 6 OCAK 2022 PERŞEMBE | SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Hadımköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 06.01.2022 09:53 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.1.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Haraççı Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması Başlama Tarihi : 06.01.2022 10:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.1.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Güvercintepe Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 06.01.2022 09:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.1.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Güngören Etkilenen Mahalleler : Abdurrahman Nafiz Gürman Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 06.01.2022 10:23 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.1.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Rumeli Hisarı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 06.01.2022 10:32 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.1.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Çanta Balaban Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 06.01.2022 10:45 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.1.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Çekmeköy Etkilenen Mahalleler : Ömerli Mah,Koçullu Mah Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 06.01.2022 10:21 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.1.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Ünalan Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 06.01.2022 10:23 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.1.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]