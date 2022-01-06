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İSKİ su kesintisi olan ilçeler 7 Ocak 2022 Cuma | Sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da su hatlarının bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Sultanbeyli, Pendik, Beylikdüzü, Bağcılar, Büyükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinde planlı su kesintileri yapılacak. Peki Sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ su kesintisi olan ilçeler 7 Ocak 2022 Cuma...

İSKİ su kesintisi olan ilçeler 7 Ocak 2022 Cuma | Sular ne zaman gelecek?

Mega kent İstanbul'da su hatlarını yenilenmesi ve arızaların giderilmesi için çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda bazı ilçelerde belirli sürelerde su kesintisi yapılmaktadır. İSKİ'den yapılan bilgilendirmeye göre bugün birçok ilçede su kesintisi yaşanacak. Suların ne zaman geleceğini ve nerelerde kesinti olacağını merak edenler için İSKİ su kesintisi olan ilçeler 7 Ocak 2022 Cuma haberimizde... 

İSKİ su kesintisi olan ilçeler 6 Ocak 2022 Perşembe | Sular ne zaman gelecek?

İSKİ SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER 7 OCAK 2022 CUMA | SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Haraççı Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi:07.01.2022 08:46
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Kumburgaz Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:07.01.2022 12:25
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Bağcılar
Etkilenen Mahalleler:Hürriyet Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:07.01.2022 10:58
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler:Yakuplu Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:07.01.2022 12:21
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Pendik
Etkilenen Mahalleler:Ahmet Yesevi Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:07.01.2022 11:37
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler:Battal Gazi Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:07.01.2022 10:42
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

İSKİ su kesintisi olan ilçeler 6 Ocak 2022 Perşembe | Sular ne zaman gelecek?

Tayfun Altuntaş
Editör
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