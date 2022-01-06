İSKİ su kesintisi olan ilçeler 7 Ocak 2022 Cuma | Sular ne zaman gelecek?

Mega kent İstanbul'da su hatlarını yenilenmesi ve arızaların giderilmesi için çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda bazı ilçelerde belirli sürelerde su kesintisi yapılmaktadır. İSKİ'den yapılan bilgilendirmeye göre bugün birçok ilçede su kesintisi yaşanacak. Suların ne zaman geleceğini ve nerelerde kesinti olacağını merak edenler için İSKİ su kesintisi olan ilçeler 7 Ocak 2022 Cuma haberimizde...

İSKİ SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER 7 OCAK 2022 CUMA | SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Haraççı Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması Başlama Tarihi : 07.01.2022 08:46 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Kumburgaz Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 07.01.2022 12:25 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 07.01.2022 10:58 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Yakuplu Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 07.01.2022 12:21 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Ahmet Yesevi Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 07.01.2022 11:37 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 7.1.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]