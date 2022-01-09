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İSKİ su kesintisi olan ilçeler 9 Ocak 2022 Pazar | Sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da su hatlarının bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Başakşehir, Eyüpsultan ve Üsküdar ilçelerinde planlı su kesintileri yapılacak. Peki Sular ne zaman gelecek? İşte İSKİ su kesintisi olan ilçeler 9 Ocak 2022 Pazar...

İSKİ su kesintisi olan ilçeler 9 Ocak 2022 Pazar | Sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da su hatlarını yenilenmesi ve arızaların giderilmesi için çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda bazı ilçelerde belirli sürelerde su kesintisi yapılmaktadır. İSKİ'den yapılan bilgilendirmeye göre bugün birçok ilçede su kesintisi yaşanacak. Suların ne zaman geleceğini ve nerelerde kesinti olacağını merak edenler için İSKİ su kesintisi olan ilçeler 9 Ocak 2022 Pazar haberimizde... 

 

İSKİ su kesintisi olan ilçeler 9 Ocak 2022 Pazar | Sular ne zaman gelecek?

İSKİ SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER 9 OCAK 2022 PAZAR | SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe:Başakşehir
Etkilenen Mahalleler:Ziya Gökalp Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:09.01.2022 11:26
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.1.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler:Esentepe Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:09.01.2022 11:17
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.1.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Yavuz Türk Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:09.01.2022 10:18
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 9.1.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
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