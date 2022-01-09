İSKİ su kesintisi olan ilçeler 9 Ocak 2022 Pazar | Sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da su hatlarını yenilenmesi ve arızaların giderilmesi için çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda bazı ilçelerde belirli sürelerde su kesintisi yapılmaktadır. İSKİ'den yapılan bilgilendirmeye göre bugün birçok ilçede su kesintisi yaşanacak. Suların ne zaman geleceğini ve nerelerde kesinti olacağını merak edenler için İSKİ su kesintisi olan ilçeler 9 Ocak 2022 Pazar haberimizde...

İSKİ SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER 9 OCAK 2022 PAZAR | SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Ziya Gökalp Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 09.01.2022 11:26 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.1.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Esentepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 09.01.2022 11:17 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.1.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]