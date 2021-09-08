İSKİ suya zam yaptı mı 2021? İSKİ suya ne kadar zam yaptı? Oranı ne kadar? soruları şu sıralar internet mecrasında çokça aratılan konular arsında yerini aldı. İşte su zammı ile ilgili detaylı bilgiler...

İSKİ SUYA ZAM YAPTI MI 2021?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ), geçtiğimiz gün Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 2’nci Olağanüstü Genel Kurulu’nun ardından yaptığı açıklamada su zammı yaptıklarını kamuoyuyla paylaştı.

İSKİ SUYA NE KADAR ZAM YAPTI? ORANI NE KADAR?

Karara bağlanan su zammı ile yapılan açıklamada suya yüzde 15.62 oranında zam teklifi oy birliği ile 2’nci Olağanüstü Genel Kurulu’nda kabul edildi.

SU NEDEN ZAMLANDI?

İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, kurulda 2021 yılı su tarifesi ile ilgili bir sunum yaptı. Zam ihtiyacının gerekçelerini sıralayan Mermutlu, "İstanbul'un alt yapı ihtiyacı nüfus artışına paralel olarak halen devam etmektedir. Eskiyen ve ömrünü yitirmiş boru ekipman ve tesislerin bakım onarımı ve yenilenme ihtiyacı bir zorunluluk halidir. Istrancalar, Yeşil Çay ve Melen gibi İstanbul dışından temin edilen suyun maliyeti son elektrik zamlarından sonra bir hayli artmıştır. Artan akaryakıt ve personel giderleri bütçeye ek yük getirmektedir. Dövize bağlı olan ithal ekipman ve kimyasal madde maliyetleri artmıştır. İnşaat maliyetleri de önemli oranda artmıştır" diye konuştu.