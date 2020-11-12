İSKİ tesisinde skandal olay! Su arıtma bölümünde parçalanmış ceset bulundu

İSKİ Büyükçekmece Ahmediye Atıksu tesisinde iş yeri çalışanları tarafından bir kişinin parçalanmış cesedi bulundu. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken ceset üzerinde yapılan incelemede cesedin bir erkeğe ait olduğu ortaya çıktı. Ceset morga kaldırılırken, polis ise çalışma başlattı.