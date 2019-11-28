İSKİ'den su fiyatlarına ilişkin açıklama

İSKİ'den yapılması planlanan su fiyat düzenlemesine ilişkin İstanbul’da dağıtılan afiş ve broşürler ile çıkan haberler üzerine açıklama yapıldı.

İşte İSKİ'den yapılan açıklama:

Yapılması planlanan su fiyat düzenlemesiyle ilgili İstanbul’da dağıtılan afiş ve broşürler ile bazı basın organlarında çıkan haber ve yorumlar üzerine, aşağıdaki bilgilendirici açıklamayı yapmanın gereği doğmuştur.

Bir metropol kent olan İstanbul, nüfusu ile Avrupa’nın 23 ülkesinden büyüktür ve hızla gelişmeye devam etmektedir.

İBB’nin bağlı kuruluşlarından İSKİ, İstanbul’a, hayatın olmazsa olmaz maddesi suyu 7 gün 24 saat kesintisiz olarak şehrin her noktasına ulaştırmakta ve kullanılan tüm suları toplayarak arıtmaktadır.

Düzce’den Kırklareli’ne değin geniş bir coğrafyadan İstanbul’a su temin eden İSKİ’nin maliyetlerinde (enerji – dövizle alınan kimyasallar vb) önemli miktarda artış olmuştur.

Buna karşın su birim fiyatlarında artış değil indirim yapılmıştır.

1 Ocak 2019 tarihinde %13,5 ve

21 Mayıs 2019 tarihinde %46’ya varan bir indirim yapılmıştır.

İSTANBUL’DA ŞU AN SU BİRİM FİYATI 2015 YILI FİYATI İLE AYNIDIR

İstanbul’da şu an 1 metreküp su fiyatı Konut 1 tarifesinde 4.00 TL’dir ve bu rakam

2015 yılı Kasım ayı fiyatı ile aynı durumdadır.

Aynı tarihte dolar kuru 2,80 TL iken, bugün dolar kuru 5,76 TL’dir. (Artış Oranı %106)

Enerji birim fiyatı ise 2015 yılı Kasım ayında 0,32 TL iken, bugün bu rakam 0,55 TL’dir. (Artış Oranı %71.9)

İŞLETME FAALİYETLERİ VE YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR

İstanbul’da tüm içmesuyu ve çevre koruma işletme faaliyetleri devam ederken, şehrin geleceği için de su ve çevre koruma yatırımları devam etmektedir. Nitekim bu yatırımların %75’i de 2016-2017 ve 2018 yılında başlatılan yatırımlardır.

2020 YILI BÜTÇESİ İÇİN GELİR – GİDER EŞİTLİĞİ ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR

2020 yılı İSKİ bütçesi için “denk bütçe” yani gider – gelir eşitliği öngörülmüş ve yeni su birim fiyatları bu doğrultuda belirlenmiştir.

2020 YILI SU BİRİM FİYATI, 2018 YILI AĞUSTOS AYI FİYATI İLE AYNI OLACAK

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunulan bütçe ile İstanbul’da 1 metreküp su birim fiyatı Konut 1 tarifesi için 4,80 TL olarak belirlenmiştir ve bu rakam İstanbul’da 2018 yılı Ağustos ayındaki su birim fiyatı ile aynıdır.

Ayrıca; Geçtiğimiz yıllarda uygulaması iptal edilen, Konut 3 tarifesinin de yeniden yürürlüğe girmesi İSKİ tarafından öngörülmektedir. Böylece 1 ayda 21 metreküpten (ton) fazla su tüketenlerin su birim fiyatları farklı olacaktır. Bu sayede çok tüketenden çok, az tüketenden az ücret alınacak ve bilinçli su tüketimi (su tasarrufu) teşvik edilmiş olacaktır.

Dünyanın en başarılı su idarelerinden birisi ve hiçbir kar amacı olmayan bir kamu kurumu olan İSKİ, 2020 yılı su birim fiyatları, görüleceği üzere geçtiğimiz yılın su birim fiyatlarını dahi geçmemektedir.

Hal böyle iken İstanbul’da kapılara broşür dağıtarak ya da sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak İstanbullar tedirgin edilmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.