İskilip-Çorum karayolunda baba ve oğluna silahlı saldırı, baba öldü, oğlu yaralandı

İskilip-Çorum karayolunda İğdeli köyü eski muhtarı Seyit Aktaş ve oğlu Mehmet Aktaş'ın içerisinde bulunduğu araca kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı. Baba hayatını kaybederken, oğlu yaralandı.

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İskilip-Çorum karayolunda baba ve oğluna silahlı saldırı, baba öldü, oğlu yaralandı

Çorum'da düzenlenen silahlı saldırı da eski köy muhtarı hayatını kaybederken, oğlu yaralandı.

Olay, İskilip-Çorum karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İğdeli köyü eski muhtarı Seyit Aktaş ve oğlu Mehmet Aktaş'ın içerisinde bulunduğu araca kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı.

İskilip-Çorum karayolunda baba ve oğluna silahlı saldırı, baba öldü, oğlu yaralandı

BABA ÖLDÜ OĞLU YARALANDI

Açılan ateş sonucu eski muhtar Seyit Aktaş hayatını kaybederken, oğlu Mehmet Aktaş yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Mehmet Aktaş ambulansla Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, baba Aktaş'ın cenazesi ise İskilip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Emniyet güçlerinin Olayla ilgili başlattığı soruşturması sürüyor.

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KAYNAK: İHA

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