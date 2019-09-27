İskilip’te Ahilik Haftası kutlandı

Çorum'un İskilip ilçesinde Ahilik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Ahilik programında konuşan İskilip Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İsmet Uslu, "Günden güne aydan aya git gide yok olmaya, büyük fabrikaların üretimi yüzünden küçük atölyelerin kaybolmama yarışında zamana karşı direndiği bir dönemde var gücüyle direnen esnaf kardeşlerimin Ahilik Bayramını kutluyorum" dedi.

Çorum Esnaf Odaları Birliği Başkanı Recep Gür de, esnafların bu ülkenin mihenk taşı olduğunu belirterek, esnafların bayramını kutladı.

Programa İlçe Kaymakamı Muharrem Eligül, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, oda başkanları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Etkinlik Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan stantların ziyaret edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA