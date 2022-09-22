İskoçya Glasgow Üniversitesi'nden konaklama sorunu yaşayan öğrencilere çare: Okulu bırakın

İskoçya'da özel konut kiralarının yükselmesi le birlikte krize sürüklenen vatandaşlar ekonomoik açıdan zor günler yaşıyor. Okul döneminin başlaması ile birlikte öğrencilerin de bu durumdan etkilenmesi üzerine Glasgow Üniversitesi okul için konaklama yeri bulamamış öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

ÖĞRENCİLERE MAİL GÖNDERİLDİ

Glasgow Üniversitesi, öğrencilere önceden barınma sağlayamazlarsa kurslara kaydolmamalarını veya şehre seyahat etmemelerini söyledi ve öğrencilere bir mail gönderdi. Gönderilen mailde "Şu anda Glasgow'da değilseniz ve şehirde henüz kalacak yeriniz yoksa, lütfen bir yeri teyit etmeden Glasgow'a seyahat etmeyin. Lütfen kayıt ve kayıt işlemini tamamlamadan ve seyahat etmeden önce konaklamayı güvence altına aldığınızdan emin olun.” ifadelerine yer verildi.

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ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Glasgow Üniversitesi'nde bulunan bir görevli ise "Maalesef özel kiralama pazarındaki önemli bir daralma nedeniyle, oda talebi hem Glasgow'da hem de daha genel olarak Birleşik Krallık'ta beklentinin önemli ölçüde üzerinde olmaya devam ediyor. Çoğu şehir üniversitesi gibi, geri dönen öğrenciler için konaklama garantisi veremiyoruz.

“Sorunu ele alma çabalarımızın bir parçası olarak, bu akademik yıl için Üniversite yönetimindeki oda sayısını yüzde 25 oranında artırdık. Her zamanki politikamız olduğu gibi, kampüsümüzden önemli bir mesafede yaşayan birinci sınıf lisans öğrencilerine konaklama sağlamaya odaklandık. Bu yıl öğrenci sayısında önemli bir artış olmadı.” şeklinde konuştu.