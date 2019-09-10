İskoçya’da gaz patlaması sonucu yangın

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da bir apartmanda gaz patlaması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken, ölü ya da yaralı olup olmadığı henüz bildirilmedi.

Yangın, başkentin East Fountainbridge bölgesinde bir apartmanda çıktı. Yerel medya, itfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini ve çevredeki yolların ulaşıma kapatıldığını bildirdi.

DHA