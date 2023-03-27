İskoçya'nın yeni başbakanı Pakistan asıllı Hamza Yusuf oldu!

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon'un istifasından sonra ülkenin bakanları başbakanlık yarışına girdi. İskoç Ulusal Partisi'nin yaptığı oylamada ise Pakistan asıllı Müslüman Hamza Yusuf en çok oyu alarak başbakan oldu.

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İskoçya'nın yeni başbakanı Pakistan asıllı Hamza Yusuf oldu!

İskoçya Bölgesel Başbakanı ve İskoç Ulusal Partisi (SNP) Genel Başkanı ve ülkenin ilkk kadın başbakanı Nicola Sturgeon'ın 9 yıllık ülke yönetiminin ardından istifa etti. İskoçya'nın yeni başbakanı ise Hamza Yusuf oldu.

İskoçya'nın yeni başbakanı Pakistan asıllı Hamza Yusuf oldu!

BAŞKANLIK YARIŞINI KAZANDI

Sturgeon'ın istifası sonrası İskoçya Maliye ve Ekonomi Bakanı Kate Forbes, Sağlık ve Sosyal Hizmet Bakanı Hamza Yusuf ve eski Sosyal Güvenlik Bakanı Ash Regan'ın, SNP'nin bir sonraki lideri ve İskoçya Bölgesel Başbakanı olmak için girdikleri liderlik yarışının sonucu açıklandı. SNP üyeleri tarafından 13 Mart'ta başlayan ve 14 gün süren oylamanın ardından 26 bin 32 oy alarak yarışı kazanan Yusuf, partinin yeni lideri oldu.

İskoçya'nın Glasgow kentinde dünyaya gelen Pakistan asıllı 37 yaşındaki Hamza Yusuf'un, yarın İskoç Özerk Parlamentosu Holyrood'da yapılacak oylama sonrası İskoçya Bölgesel Başbakanı ilan edilmesi öngörülüyor.

İskoçya'nın yeni başbakanı Pakistan asıllı Hamza Yusuf oldu!

İSKOÇYA'NIN İLK MÜSLÜMAN BAŞBAKANI

İlk Müslüman İskoçya Bölgesel Başbakanı olmaya hazırlanan Yusuf, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, öncelikle partisiyle ekip halinde İskoçya'ya bağımsızlık getirmeye "kararlı" olduğunu söyledi.

Hamza Yusuf, "İyileştirilmesi gereken bölünmeler varsa bunu yapmalıyız ve bunu hızlı bir şekilde yapmalıyız çünkü yapacak bir işimiz var ve bir parti olarak, birlik olduğumuzda en güçlü halimizdeyiz ve bizi birleştiren şey ulusumuz için bağımsızlık sağlama ortak hedefimizdir." ifadelerini kullandı.

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