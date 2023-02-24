İskren Pisarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İskren Pisarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İskren Pisarov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İskren Pisarov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
İskren Pisarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İskren Pisarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İskren Pisarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İskren Pisarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İskren Pisarov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İskren Pisarov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İskren Pisarov 5 Ekim 1985 tarihinde Burgas şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Искрен Ненчев Писаров şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İskren Pisarov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İskren Pisarov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yantra Gabrovo futbol takımında oynamaktadır. Yantra Gabrovo takımına 11 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. İskren Pisarov'nin Yantra Gabrovo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İskren Pisarov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İskren Pisarov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

İskren Pisarov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İskren Pisarov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Vidima-Rakovski

1 Temmuz 2008 yılında Lok. Plovdiv

1 Temmuz 2009 yılında Beroe

30 Haziran 2010 yılında Lok. Plovdiv

1 Ağustos 2010 yılında Lok. Sofia

1 Ocak 2012 yılında Beroe

1 Ağustos 2012 yılında Minyor Pernik

1 Ocak 2013 yılında Lok. Sofia

1 Temmuz 2014 yılında Chern. Burgas

18 Şubat 2015 yılında Etar

15 Temmuz 2016 yılında Litex Lovech

11 Temmuz 2018 yılında Yantra

İskren Pisarov kimdir

İskren Pisarov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İskren Pisarov şuan Yantra Gabrovo takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Yantra Gabrovo (-2002)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İskren Pisarov nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son Haberler
Husein Poturalic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Husein Poturalic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Husein Poturalic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Husein Poturalic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jami Djegherif kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jami Djegherif Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jami Djegherif kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jami Djegherif Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Milorad Albijanic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milorad Albijanic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Milorad Albijanic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milorad Albijanic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kristian Nikolov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristian Nikolov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kristian Nikolov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kristian Nikolov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Çok Okunanlar
Simavi isminin anlamı nedir, Simavi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Simavi isminin anlamı nedir, Simavi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Stefano Kunchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefano Kunchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stefano Kunchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefano Kunchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seeing a Foreign Country in a Dream. What does it mean to see a foreign country in a dream? What is the meaning?
Seeing a Foreign Country in a Dream. What does it mean to see a foreign country in a dream? What is the meaning?
Tevfik isminin anlamı nedir, Tevfik ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Tevfik isminin anlamı nedir, Tevfik ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"