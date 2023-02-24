İskren Pisarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İskren Pisarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İskren Pisarov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İskren Pisarov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İskren Pisarov 5 Ekim 1985 tarihinde Burgas şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Искрен Ненчев Писаров şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İskren Pisarov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İskren Pisarov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yantra Gabrovo futbol takımında oynamaktadır. Yantra Gabrovo takımına 11 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. İskren Pisarov'nin Yantra Gabrovo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İskren Pisarov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İskren Pisarov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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İskren Pisarov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İskren Pisarov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Vidima-Rakovski

1 Temmuz 2008 yılında Lok. Plovdiv

1 Temmuz 2009 yılında Beroe

30 Haziran 2010 yılında Lok. Plovdiv

1 Ağustos 2010 yılında Lok. Sofia

1 Ocak 2012 yılında Beroe

1 Ağustos 2012 yılında Minyor Pernik

1 Ocak 2013 yılında Lok. Sofia

1 Temmuz 2014 yılında Chern. Burgas

18 Şubat 2015 yılında Etar

15 Temmuz 2016 yılında Litex Lovech

11 Temmuz 2018 yılında Yantra

İskren Pisarov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İskren Pisarov şuan Yantra Gabrovo takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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