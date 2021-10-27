Iskuna ne demek, TDK'ya göre Iskuna kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Iskuna ne demek? Iskuna TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ıskuna kelimesi. Peki ıskuna ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ıskuna nedir, ıskuna kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ISKUNA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Iskuna kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Iskuna kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre ıskuna kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Brikten küçük, iki direkli bir tür yelkenli gemi

