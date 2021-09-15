İŞKUR binasından atlayan İŞKUR çalışanı hayatını kaybetti!

Olay, Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi’nde yer alan İŞKUR Kayseri İl Müdürlüğünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun süredir bunalımda olduğu bilinen kurum personeli Numan T., kendisini 3'üncü kattaki çalıştığı odanın penceresinden aşağı attı. Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan N.T., ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

HAYATINI KAYBETTİ!

Olay yerine gelen polis ekipleri iş yerinin olduğu alanda inceleme gerçekleştirdi. Ağır yaralanan Numan T., kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Numan T.’nin engelli kadrosunda çalıştığı, bir süredir psikolojik bunalım yaşadığı öğrenildi.