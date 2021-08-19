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İŞKUR duyurdu: O mesleklere 120 bin yeni işçi aranıyor!

Özel sektör, 120 binden fazla personel alımı gerçekleştiriyor. İŞKUR'da yayınlanan ilanlarda söz konusu meslekler yer alıyor.

İŞKUR duyurdu: O mesleklere 120 bin yeni işçi aranıyor!

İş verenleri ve iş arayanları ortak noktada bir araya getiren kurum İŞKUR'da açık iş sayısı 120 bini geçti. 2021 yılının ocak itibarıyla  695.000'den fazla kişiyi işine kavuşturan İŞKUR'da yayınlanan ilanlarla 120 bin yeni işçi aranıyor. Haberimizde özel sektörlerin hangi pozisyonda, kaç işçi alımı gerçekleştireceğine yer verdik.

HANGİ POZİSYONDA, KAÇ İŞÇİ ARANIYOR?

İŞKUR duyurdu: O mesleklere 120 bin yeni işçi aranıyor!

Satış danışmanı 2.293

İŞKUR duyurdu: O mesleklere 120 bin yeni işçi aranıyor!

Forklift operatörü 1.074

İŞKUR duyurdu: O mesleklere 120 bin yeni işçi aranıyor!

Temizlik görevlisi 3.604

İŞKUR duyurdu: O mesleklere 120 bin yeni işçi aranıyor!

Paketleme işçisi 1.653

İŞKUR duyurdu: O mesleklere 120 bin yeni işçi aranıyor!

Ambar/depo görevlisi 1.206

İŞKUR duyurdu: O mesleklere 120 bin yeni işçi aranıyor!

Gazaltı kaynakçısı 1.938

İŞKUR duyurdu: O mesleklere 120 bin yeni işçi aranıyor!

Güvenlik görevlisi 1.190

İŞKUR duyurdu: O mesleklere 120 bin yeni işçi aranıyor!

Makineci (dikiş) 2.667

İŞKUR duyurdu: O mesleklere 120 bin yeni işçi aranıyor!

Turizm elemanı 1.183

İŞKUR duyurdu: O mesleklere 120 bin yeni işçi aranıyor!

Konfeksiyon işçisi 1.989

İŞKUR duyurdu: O mesleklere 120 bin yeni işçi aranıyor!

Ön muhasebeci 1.487

İŞKUR duyurdu: O mesleklere 120 bin yeni işçi aranıyor!

Garson 2.598

İŞKUR duyurdu: O mesleklere 120 bin yeni işçi aranıyor!

Şoför-yük taşıma 1.520

İŞKUR duyurdu: O mesleklere 120 bin yeni işçi aranıyor!

Çağrı merkezi müşteri temilsici 1.133

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