İŞKUR duyurdu: O mesleklere 120 bin yeni işçi aranıyor!

İş verenleri ve iş arayanları ortak noktada bir araya getiren kurum İŞKUR'da açık iş sayısı 120 bini geçti. 2021 yılının ocak itibarıyla 695.000'den fazla kişiyi işine kavuşturan İŞKUR'da yayınlanan ilanlarla 120 bin yeni işçi aranıyor. Haberimizde özel sektörlerin hangi pozisyonda, kaç işçi alımı gerçekleştireceğine yer verdik.

HANGİ POZİSYONDA, KAÇ İŞÇİ ARANIYOR?

Satış danışmanı 2.293

Forklift operatörü 1.074

Temizlik görevlisi 3.604

Paketleme işçisi 1.653

Ambar/depo görevlisi 1.206

Gazaltı kaynakçısı 1.938

Güvenlik görevlisi 1.190

Makineci (dikiş) 2.667

Turizm elemanı 1.183

Konfeksiyon işçisi 1.989

Ön muhasebeci 1.487

Garson 2.598

Şoför-yük taşıma 1.520

Çağrı merkezi müşteri temilsici 1.133