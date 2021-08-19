İŞKUR duyurdu: O mesleklere 120 bin yeni işçi aranıyor!
Özel sektör, 120 binden fazla personel alımı gerçekleştiriyor. İŞKUR'da yayınlanan ilanlarda söz konusu meslekler yer alıyor.
İş verenleri ve iş arayanları ortak noktada bir araya getiren kurum İŞKUR'da açık iş sayısı 120 bini geçti. 2021 yılının ocak itibarıyla 695.000'den fazla kişiyi işine kavuşturan İŞKUR'da yayınlanan ilanlarla 120 bin yeni işçi aranıyor. Haberimizde özel sektörlerin hangi pozisyonda, kaç işçi alımı gerçekleştireceğine yer verdik.
HANGİ POZİSYONDA, KAÇ İŞÇİ ARANIYOR?
Satış danışmanı 2.293
Forklift operatörü 1.074
Temizlik görevlisi 3.604
Paketleme işçisi 1.653
Ambar/depo görevlisi 1.206
Gazaltı kaynakçısı 1.938
Güvenlik görevlisi 1.190
Makineci (dikiş) 2.667
Turizm elemanı 1.183
Konfeksiyon işçisi 1.989
Ön muhasebeci 1.487
Garson 2.598
Şoför-yük taşıma 1.520
Çağrı merkezi müşteri temilsici 1.133