İŞKUR iş buluyor ama işsiz sayısı azalmıyor

Türkiye'nin en büyük sorunlarından olan işsizlikte, işsiz sayısı 4,6 milyonu aştı. TÜİK verilerine göre istihdam son bir yılda 789 bin kişi azalırken 980 bin kişi işini kaybetti. Buna karşın kurum geçen yılın aynı dönemine göre istihdam sayısını yüzde 25 oranında artırdı.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ise güncel verilerini paylaştı. Kurum, kendisine bu yıl 1 milyon 350 bin kişiyi işe yerleştirme hedefi koymuştu. Bu senenin ocak-kasım döneminde hedefi aşarak özel sektörde 1 milyon 384 bin 685 kişiyi işe yerleştiren İŞKUR, böylece geçen yılın aynı dönemine göre istihdamını sağladığı kişi sayısını yüzde 25 artırdı. İlk kez 2017’de bir yılda 1 milyon istihdam rakamını aşan kurum, son rakamlarla birlikte 10 senede 7.5 milyondan fazla kişiyi iş sahibi yaptı. Ocak-kasım döneminde istihdamına aracılık edilenlerin 930 bin 328’i erkek, 454 bin 357’si kadınlardan oluştu.

471 BİN GENÇ İŞE GİRDİ

Kadınların işe yerleştirilmesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,3 arttı. Genç işsizlerin istihdamına ağırlık veren kurumun, iş sağladığı kişilerden 471 bin 391’i ise gençlerden oluştu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2005’te 21.7 milyon olan iş gücünün bugün 33 milyonu aştığını, yüzde 45 olan iş gücüne katılım oranının yüzde 54’lere ulaştığını belirtti. Türkiye’nin, iş gücüne katılım oranındaki artış açısından birçok ülkeyi geride bıraktığına dikkati çeken Selçuk, şunları kaydetti:

“İş gücü piyasasının bütün aktörleriyle ortaklaşa düzenlenen bilgilendirme toplantıları, istihdam fuarları ve kariyer günleriyle işverenlerimize, iş arayanlarımıza ve öğrencilerimize ulaştık. İstihdamı artırmaya yönelik çalışmalarımızı kararlı ve kesintisiz biçimde sürdüreceğiz. Hedefimiz 2022’de işsizliği tek haneye düşürmek.”