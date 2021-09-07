Türkiye’de iş arayanları ve işçi arayanları bir araya getiren istihdam kaynağı İŞKUR, geçmişten bugüne iş arayanlara umut ışığı olmaya devam ediyor. İstihdamın arttırılmasında büyük payı olan İŞKUR, iş arayanlarında yüzünü güldürüyor. 2021 güncel İŞKUR iş ilanlarını takip edip, kendilerine uygun iş bulan vatandaşlar iş sahibi olmaya devam ediyor. Son olarak İŞKUR kamu kurumlarına 90 personel alacağını duyurdu. Bunun ardından "İŞKUR kamu personeli alımı başvuru şartları nelerdir? İŞKUR kamu personeli alımı başvuru nasıl yapılır 2021?" soruları merak konusu oldu. Haberimizde konu başlıklarına yer verdik.

İŞKUR KAMU PERSONELİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR? İŞKUR KAMU PERSONELİ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR 2021?

İŞKUR işsizliğin arttığı, istihdamın yeterli sağlanamadığı ve zor günler geçirilen bu günlerde vatandaşın yaralarını sarmaya devam ediyor. Yeni yayına alınan iş ilanlarına bakacak ve kendine en uygun işi seçen, şartlarına uyum sağlayan her vatandaş ister internet üzerinden ister en yakın İŞKUR şubelerine giderek müracaat yapabilecek. İŞKUR Kamu personeli alımı için başvuru şartları, nasıl yapılacağı hakkında bilgiler alt başlıklarda yer alıyor.

HANGİ KADROLARA KAMU PERSONELİ ALIMLARI YAPILACAK?

Sakarya Üniversitesi: 1 Temizlik Görevlisi, 1 Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı, 1 İnşaat İşçisi

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü: 2 Tarım İşçisi (Tarla Ürünleri),

Hınıs Öğretmenevi: 2 Aşçı Yardımcısı

Mudanya Öğretmenevi: 1 Temizlik Görevlisi(Kat Hizmetleri Elemanı/Kat Görevlisi)

Milli Eğitim Müdürlüğü: 1 Engeli Büro İşçisi

Keçikalesi Belediyesi: 1 Beden İşçisi (Temizlik)

Şerifebacı Öğretmenevi: 6 Yemekhane işçisi

Manisa Belediye Başkanlığı: 1 Eski Hükümlü Manine Mühendisi

Çifteler Belediye Başkanlığı: 1 Temizlik Görevlisi

Eskil Öğretmenevi: 12 Temizlik İşçisi

Aksaray Öğretmenevi: 1 Aşçı, 1 Elektrikçi ( Genel ), 2 Garson (Servis Elemanı)

Çilimli Belediyesi: 6 Su Hazırlama İşçisi

Akyurt Belediyesi: 12 Beden İşçisi ( Genel ), 1 Beko Loder (Kazıcı - Yükleyici) Operatörü, 2 Kamyon Şoförü

Ayvacık Belediyesi: 1 Kamyon Şoförü, 1 Kepçe Operatörü,

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü: 1 Garson (Servis Elemanı), 1 Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller

Kıbrısçık Belediyesi: 1 Yük Taşıma Şoförü

İŞKUR KAMU PERSONELİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

18 yaşını tamamlamış olmak.

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

Yapılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alıyor olmamak.

İŞKUR KAMU PERSONELİ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR 2021?

Yukarıda yer alan ilanlara başvurular sadece İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden online olarak yapılacaktır. Başvuru için " https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx " adresinden ilgili ilanlara ulaşmak ''İş Yeri Unvanı'' yazan kutucuğa ilgili kelimeyi (Örneğin; öğretmenevi) yazarak erişebilir, başvuru şartlarının detaylarına ulaşabilir ve ardından başvuru işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

İŞKUR KAYIT ŞARTLARI NELERDİR?

İş arayanların Kurumumuza kayıt yaptırabilmeleri için 14 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Kayıt için beyan esas alınır. Beyanların gerçek dışı olmasından Kuruma hiçbir sorumluluk yüklenemez.