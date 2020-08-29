İŞKUR Kimya Mühendisi İş İlanları Personel Alımı ve İş İmkanları

Kimya Mühendisi mesleğinde iş arayan vatandaşlarımızın İŞKUR Portalı üzerinden nasıl iş ilanlarına ulaşabilecekleri, Kimya Mühendisi mesleğinin işgücü piyasasında iş imkanlarının neler olduğu ve mesleki deneyimi olmayan vatandaşlarımızın İŞKUR işbaşı eğitim programları vasıtası ile mesleki deneyimlerini nasıl geliştirebilecekleri hakkında detaylı bilgileri sizler için araştırdık.

İŞKUR Türk Meslekler sözlüğünde “Saf ve uygulamalı kimya alanlarında araştırmalar yapan, maddelerin kimyasal ve fiziksel değişimleri ve bu değişim özelliklerinin sanayi, tarım ve ecza kimyası alanlarında uygulanabilirliğini araştıran, genel kimya, element kimyası alanına giren araştırma ve üretim faaliyetlerini yürüten kişi” olarak tanımlanan ve minimum eğitim düzeyi olarak Lisans gerektiren Kimya Mühendisi mesleğinde işverenler he rgün İŞKUR internet sitesi üzerinden ilanlar yayınlamaktadır. İŞKUR Kimya Mühendisi iş ilanlarına aşağıda belirtilen link üzerinden ulaşabilir, İŞKUR sistemine şifre ile giriş yaparak yayınlanan tüm ilanlar arasında durumunuza uygun iş araştırması yapabilirsiniz.

İş arayan vatandaşlarımız İŞKUR Resmi İnternet Şubesi üzerinden sisteme üye olup, özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra durumlarına uygun iş arayabilmektedir. İŞKUR Resmi İnternet Şubesine şifre ile giriş yaptıktan sonra kişisel durumunuza uygun iş ilanlarına ulaşabilir, arama kriterlerini değiştirerek Ülke genelinde ve yurtdışında iş araştırması yapabilir, İŞKUR tarafından kamu işçisi statüsünde açılan tüm açık iş ilanlarını görerek bu ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

İŞKUR resmi internet sitesinde iş ilanlarına bakmak ve durumunuza uygun iş arayabilmek için İŞKUR üyeliğinizin olması gerekmektedir. İŞKUR şifreniz ile sisteme giriş yaptığınızda ancak ilan detaylarına ulaşma imkanınız bulunmaktadır.

İŞKUR şifrenizi unuttuğunuzda şifrenizi nasıl yenileyebileceğiniz ve eğer hiç kaydınız yok ise İŞKUR sistemine nasıl kayıt olabileceğinize dair detaylı bilgilere ilgili haberlerimizden ulaşabilirsiniz.

İŞKUR İş ilanı arama sayfasında çalışma yeri ( yurtiçi, yurt dışı ) Ülke, İl, İlçe, İlan tarihi, Meslek, Öğrenim durumu, işyeri türü ( Kamu yada Özel Sektör ) İş arama statüsü ( Normal yada Engelli ) Vardiya kriterlerini seçerek ve işyeri unvanını yazarak durumunuza uygun iş ilanlarını araştırabilirsiniz.

İş arayan vatandaşlarımız sahip oldukları mesleklerde iş arama ve bulmada sorun yaşamaları halinde İŞKUR tarafından düzenlenen İşbaşı eğitim programları ile durumlarına uygun işlerde mesleki deneyim kazanıp, tecrübe edinebilirler. İşbaşı eğitim programları teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmeleri ve çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır.

Programa katılmak isteyenler işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabileceği gibi İŞKUR aracılığı ile de bulabilirler. Aynı şekilde işverenler de istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi kendilerine katılımcı adayı bulunmasını İŞKUR’dan da talep edebilmektedir.

İşbaşı eğitim programları hakkında detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Kimya Mühendisi Meslek Bilgileri | İş İmkanları

Kimya Mühendisi Meslek Kodu : 2145.03

Meslek Adı : Kimya Mühendisi

Grup Bilgileri

M. Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

M. Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

M. Grubu : Mühendislik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları (Elektroteknoloji Mühendisleri Hariç)

M. Birim Grubu : Kimya Mühendisleri

Kimya Mühendisi Olmak için Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Kimya Mühendisi Meslek Detay Bilgileri

Kimya Mühendisi Meslek Tanımı Nedir?

Saf ve uygulamalı kimya alanlarında araştırmalar yapan, maddelerin kimyasal ve fiziksel değişimleri ve bu değişim özelliklerinin sanayi, tarım ve ecza kimyası alanlarında uygulanabilirliğini araştıran, genel kimya, element kimyası alanına giren araştırma ve üretim faaliyetlerini yürüten kişidir.

Kimya Mühendisi Ne İş Yapar?

Kimya Mühendisi (Genel) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a. Bileşimlerin tartı ve hacim kanunları, kimyasal işaretleme, atom ve molekül ağırlıkları ile ilgili kanunları, kimyasal tepkimeleri, kinetik, statik ve enerjik yönlerden incelemek,

b. Metallerin, maddelerin ve bunların çeşitli bileşimlerinin, karbon bileşiklerinin, çevrimsiz ve çevrimsel bileşiklerinin incelenmesini, bir bileşim içindeki elementlerin araştırılması ve bunların doz tayini işlemleri, ihtiyaç maddelerinin üretimi ile ilgili sanayi kimyası, toprakları ve gübreleri inceleyen tarım kimyası, ilaçları hazırlama ve inceleme amacı güden ecza kimyası gibi uygulamalı kimya alanlarında inceleme, araştırma ve geliştirmelerde bulunmak,

c. Uygulamalı kimya alanında uygulanmakta olan ameliyelerde veya laboratuvarlardaki imalat veya muamele safhalarında mamul madde üretimi için kullanılan metotların detayını incelemek,

d. Üretim işlemlerinin iyileştirilmesi bakımından üretim işlemlerine ait detayların araştırılması ve diğer bilgilerin derlenmesi çalışmalarını yapmak,

e. Kurulacak tesisler için gerekli teçhizat tipini tayin etmek,

f. Tesisin projesini hazırlayıp, inşasına, tesisine ve işletilmesine nezaret etmek,

g. Hammaddelerin kimyevi, mekanik ve diğer metotlarla daha verimli işletilmesini sağlamak,

h. Muamele sırasında görülen arıza ve aksaklıkların mahiyetini araştırıp, giderilmesini sağlamak,

a. Üretim için kimyasal reçeteler hazırlayarak bunların karışım, bileşim oranlarını ve uygulama zamanlarını tespit etmek,

j. Kimya biliminin genel, element, tarım, sanayi ve ecza kimyası gibi saf ve uygulamalı kimya bölümlerinden birinde ihtisası olabilir ve o şekilde ayırdedilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirmek.

İŞKUR Portalına Kayıt Olma

İŞKUR sisteminde iş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması gerekmektedir. Gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları ilgili kişilerin uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Özgeçmişinizde eğitim ve meslek bilgileri girilmeden kaydınız aktife alınmamaktadır.

İŞKUR Kayıt Koşulları

İş arayanların Kurumumuza kayıt yaptırabilmeleri için 14 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir.

İŞKUR Engelli Kaydı

Engelli; doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğu, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarının engellilik sağlık kurulları tarafından düzenlenen “Ek-1 Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu”, “Ek-2 Erişkinler İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu”, “Ek-3 Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu” ve/veya “Ek-4 Çocuklar İçin Terör Kaza ve Yaralanma Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu” ile belgelenen kişi olarak tanımlanmaktadır.

İnternet üzerinden engelli olarak kayıt yaptırmak isteyen kişilerin sağlık kurulu raporunu İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine ibraz ederek bu durumlarını onaylatmaları zorunludur. Onay işlemi yaptırmayan engelliler normal statüde işlem görmektedir. Raporlarında herhangi bir işte çalışamaz bilgisi olanların engelli kaydı alınmamakta, süreli raporlarda da rapor tarihi dikkate alınarak engellilik derecesinin kalktığı tarihten itibaren iş arayan kaydı sistem tarafından otomatik olarak normale dönüştürülerek, engelliliğinin devam ettiğine dair yeni bir rapor getirilmesi halinde engelli kaydı bu rapor doğrultusunda güncellenmektedir.

İŞKUR Kasiyer İş İlanları Personel Alımı ve İş İmkanları

İŞKUR Beden İşçisi (Genel) iş ilanları ve personel alımı

İŞKUR Elektrikçi (Genel) iş ilanları ve personel alımı