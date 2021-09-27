İş verenleri ve iş arayanları ortak noktada bir araya getiren kurum İŞKUR'da açık iş sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. 2021 yılının ocak itibarıyla 700.000'den fazla kişiyi işine kavuşturan İŞKUR'da yayınlanan ilanlarla KPSS şartsız ilkokul mezunlarına yönelik yeni iş ilanları yer alıyor. Haberimizde özel sektörlerin hangi pozisyonda, kaç işçi alımı gerçekleştireceğine yer verdik. İşsizlik sorunu yaşayanlara umut kapısı olan İŞKUR'da KPSS şartı olduğu gibi, KPSS şartsız güncel iş ilanları da yer alıyor. İlanlarda belirtilen maaş aralıkları 3 bin TL'den 8 bin TL'ye kadar değişiklik gösterebiliyor. İşte İŞKUR KPSS şartı olmayan personel ve memur alımı ilanları 2021 | 5 bin TL maaşlı ve ilkokul mezunu güncel İŞKUR personel alımı ilanları

İŞKUR KPSS ŞARTI OLMAYAN PERSONEL VE MEMUR ALIMI İLANLARI 2021

Her gün yüzlerce kişi Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) şartı istemeyen memur alım ilanlarını araştırıyor. Neredeyse her gün de bir çok işyeri sınavsız personel alımı için ilan açıyor. Bizler de KPSS şartsız memur alımı yapan iş ilanlarına haberimizde yer verdik. İşte o ilanların detayları. İlanlara başvuru yapan adayların, belirlenen şartlara uyum sağlaması gerekiyor. İşte İŞKUR KPSS şartı olmayan personel ve memur alımı ilanları 2021 | İlkokul mezunu yeni İŞKUR personel alımı ilanları

İLKOKUL MEZUNU YENİ İŞKUR PERSONEL ALIMI İLANLARI

Türkiye'nin 81 ilinden iş ilanı verilen İŞKUR platformunda, çalışma hayatına atılmak isteyen binlerce kişi ilgi alanlarına yönelik iş başvurusu gerçekleştiriyor. İlkokul mezunundan lisans mezununa, yüzlerce adayın başvuru yaptığı İŞKUR'un en güncel ilanlarına bolgegundem.com haber olarak yer verdik.

BAŞVURU ŞARTLARI

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

18 yaşını tamamlamış olmak.

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

Yapılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alıyor olmamak.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Yukarıda yer alan ilanlara başvurular sadece İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden online olarak yapılacaktır. Başvuru için " https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx " adresinden ilgili ilanlara ulaşmak ''İş Yeri Unvanı'' yazan kutucuğa ilgili kelimeyi (Örneğin; öğretmenevi) yazarak erişebilir, başvuru şartlarının detaylarına ulaşabilir ve ardından başvuru işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

İŞKUR BAŞVURULARI İÇİN İSTENEN BELGELER

1- 3 adet vesikalık fotoğraf

2- İkametgah İlmuhaberi (e- devlet)

3- Kimlik fotokopisi

4- Sağlık raporu ( Aile Hekimliğinden olabilir)

5- Adli sicil raporu (e- devlet)

6- Aile durum belgesi

7- IBAN numarası (herhangi bir banka olabilir)

İŞKUR KAYIT KOŞULLARI

İş arayanların Kurumumuza kayıt yaptırabilmeleri için 14 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Kayıt için beyan esas alınır. Beyanların gerçek dışı olmasından Kuruma hiçbir sorumluluk yüklenemez.

ÖNCELİKLİ GÖNDERME HAKKINA SAHİP OLANLARIN KAYIT İŞLEMLERİ

Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine öncelikli olarak müracaat edecek olanlar, öncelik hakkı sahipliğine ilişkin belgelerini İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine ibraz ederek bu durumlarını onaylatmaları zorunludur. Onay işlemi yaptırmayan öncelikliler normal statüde işlem görecektir.

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