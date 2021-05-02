İŞKUR mayıs ayı kamu/özel iş ilanları| 55.000 personel, memur, işçi alınacak!

İŞKUR tarafından yayımlanan iş ilanlarında toplam 55 bin kişi istihdam edilecek.Özel ve devlet kurumlarında görev yapacak çalışanlar aranıyor. İŞKUR sitesinde yer alan Memur Alımı sekmesi altında ise farklı belediyeler ve kamu kurumları yer alıyor.

55 BİN 827 KİŞİLİK KADRO

İŞKUR İş İlanları üzerinde kamu ve özel için açık pozisyonlar yayımlandı. 52 bin 827 kişilik kadro ile alım yapılacağı açıklandı.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile yayımlanmış olan ilanlarda istenen çalışan profilinde genel olarak, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, 18 yaşını tamamlamış olmak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek" şartları aranmaktadır.

Öte yandan özel olarak yaş, KPSS ve Eğitim gibi nitelikler de talep edilecektir. 50 KPSS Puanı ile memur alımı için Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans mezunları için P3 puan türünden en az 50, 60, veya 70 puan almış olmak gereklidir. Yaş niteliği ise alınacak pozisyona göre çeşitlilik göstermektedir. Kamuya Memur alımları için adayların 35, Zabıta ve İtfaiye eri alımları için 30 ve İşçi alımları için 50 yaşından büyük olmamak gereklidir. Adayların eğitim olarak İlkokul, İlköğretim, Lise, Ön Lisans veya Lisans mezunu olması gerekmektedir.

KAMU VE ÖZEL İŞ İLANLARI

İŞKUR aracılığı ile yayınlanan ilanlarda 52 Bin 820 kişiye istihdam sağlanacak.

Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 150

Ambar/Depo Görevlisi 447

Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 242

Aşçı 252

Aşçı Yardımcısı 136

Bahçıvan 100

Beden İşçisi (Genel) 10462

Beden İşçisi (İnşaat) 95

Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma) 102

Beden İşçisi (Temizlik) 262

Bisküvi İmalat İşçisi 400

Büro Memuru (Genel) 419

Çağrı Merkezi Elemanı 177

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 786

Depo Sevkiyat Sorumlusu 220

Dokuma Konfeksiyon Makineci 349

Düz Dikiş Makineci 328

Elektrik Teknikeri 121

Elektrik Teknisyeni 198

Elektrikçi (Genel) 688

Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi 154

Forklift Operatörü 489

Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 1209

Garson (Servis Elemanı) 460

Güvenlik Görevlisi 280

Kamyon Şoförü 273

Kasap 129

Kasiyer 313

Konfeksiyon İşçisi 515

Makineci (Dikiş) 1204

Paketleme işçisi 604

İŞKUR ARACILIĞI İLE BELEDİYE PERSONELİ ALINACAK

İŞKUR aracılığı ile yayımlanan ilanlara göre farklı belediye ve kuruluşlara binlerce personel alınacak.

Alım yapılacak kadrolar şu şekildedir:

Arkeolog, Kazı İşçisi, Bekçi, Genel Bankacılık Meslek Elemanı, Büro Memuru, Bahçe Elemanı, Şehir Plancısı, Proje Yöneticisi, Tekniker, teknisyen, Muhasebe Personeli, Okul Öncesi Öğretmeni, Aşçı, Beden İşçisi, Mimar, Endüstri Mühendisi, İşyeri Hekimi, grafik tasarımcısı, Su Arıza İşçisi, Kaldırım İşçisi, Büro İşçisi, İdari Büro personeli, İtfaiye Destek Personeli, Avukat, Saha Personeli, Temizlik Personeli, Usta, Şoför, Ar-Ge Personeli, Güvenlik Görevlisi, Kat Görevlisi, İşletme Müdür Yardımcısı, Araştırmacı

İŞKUR ARACILIĞI İLE MEMUR ALINACAK

İŞKUR üzerinden memur alımı ilanları yayımlandı. Böylece kamu kurumları ve kuruluşları bünyelerine, Zabıta Memuru, İtfaiye Eri, Mühendis, Müfettiş Yardımcısı, Sözleşmeli Mütercim, Büro Memuru, Uzman Yardımcısı gibi çeşitli pozisyonlarda memur alımı yapılacak.

İlanlar ve alım yapacak belediyeler şu şekildedir:

İstanbul Şişli Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 07.05.2021

Kırklareli Büyükmandıra Belediyesi Memur Alım İlanı 28.05.2021

Kırklareli Lüleburgaz Belediyesi Memur Alım İlanı 07.05.2021

Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alım İlanı 27.05.2021

Erzincan Altınbaşak Belediyesi Memur Alım İlanı 07.05.2021

Trabzon Arsin Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 14.05.2021

Ankara Çankaya Belediyesi Müfettiş Yardımcısı Sınav İlanı 04.05.2021

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis Alım İlanı 07.05.2021

Batman Beşiri Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 31.05.2021

Adalet Bakanlığından Sözleşmeli Mütercim Tercüman Alım İlanı 03.05.2021

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığından Türkiye Ulusal Ajansı Personel Alımı Sınav İlanı 17.05.2021

Bursa Osmangazi Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Ve Zabıta Memuru Alım İlanı 14.06.2021

İstanbul Beykoz Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru Alım İlanı 28.05.2021

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 28.05.2021

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 01.06.2021

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav İlanı 31.05.2021

İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 04.06.2021

Sermaye Piyasası Kurulu Meslek Personel Yardımcılığı Sınavı 11.05.2021

İŞKUR İŞ İLANLARINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

55 bin personelin arandığı İŞKUR ilanlarına adaylar dijital ortamdan başvuruda bulunabilecek. Tüm kadrolara ve detaylara ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız...

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsMeslek.aspx