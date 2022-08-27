İŞKUR okullarda çalışacak personel şartlarında değişikliğe gitti! Başvuru yapacak adaylar o maddeye dikkat!

Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılmak üzere başvuru yapan adaylar için yeni bir bildirim yayımlandı. Okullarda çalışacak olan 60 bin personel için belirlenen şartlara yeni bir madde daha eklenmesi çalışmak için başvuru yapacak adaylarda kafa karışıklığına neden oldu.

BAŞVURU ŞARTLARINA O MADDE EKLENDİ

TYP kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak çalıştırılacak olan işçilerin en fazla 9 ay çalıştırılıyor ve çalışma süresi boyunca asgari ücret tutarında aylık ödemeler yapılıyor. TYP kapsamında çalıştırılmak için belirli şartları karşılayan adaylar kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaya hak kazanırken başvuru şartlarına yeni bir madde daha eklendi.

9 AY YARARLANMA MADDESİ KAFALARI KARIŞTIRDI

BİR KATILIMCI TYP'DEN EN FAZLA DOKUZ AY YARARLANABİLİR

KURUMA KAYITLI OLMAK

18 YAŞINI TAMAMLAMIŞ OLMAK

EMEKLİ VE MALUL AYLIĞI ALMAMAK

ÖĞRENCİ OLMAMAK (AÇIK ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ HARİÇ)

İlk maddede belirtilen 9 ay yararlanma şıkkının eklenmesi ile birlikte 2017'den önce 9 ay boyunca çalışan adaylar bu ilana başvuramazken, 6 ay çalışıp işten ayrılan başvuru yapabilecek.

ÇALIŞMA SÜRELERİNDE DE BELİRSİZLİK VAR

TYP kapsamında çalıştırılacak olan işçiler için bir diğer kafa karıştıran durum ise belirlenen çalışma süresi. Normalde 9 ay olarak belirlenen süre, 15 tatilden önce ve sonra olarak belirlenmesinden dolayı 15 tatille kadar çalışacak olan işçiler toplamda 4 ay çalışmış olarak gözüküyor.