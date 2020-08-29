İŞKUR Ön Muhasebeci İş İlanları Personel Alımı ve İş İmkanları

Ön Muhasebeci mesleğinde iş arayan vatandaşlarımızın İŞKUR Portalı üzerinden nasıl iş ilanlarına ulaşabilecekleri, Ön Muhasebeci mesleğinin işgücü piyasasında iş imkanlarının neler olduğu ve mesleki deneyimi olmayan vatandaşlarımızın İŞKUR işbaşı eğitim programları vasıtası ile mesleki deneyimlerini nasıl geliştirebilecekleri hakkında detaylı bilgileri sizler için araştırdık.

İŞKUR Türk Meslekler sözlüğünde “İşletmeye ait işlem ve değerlerin genel muhasebeden önceki sınıflama ve kaydetme işlemlerini yapan ve resmi evrakların genel muhasebeye düzgün olarak akışını sağlayan kişi” olarak tanımlanan ve minimum eğitim düzeyi olarak Ortaöğretim (Lise ve Dengi) gerektiren Ön Muhasebeci mesleğinde işverenler he rgün İŞKUR internet sitesi üzerinden ilanlar yayınlamaktadır. İŞKUR Ön Muhasebeci iş ilanlarına aşağıda belirtilen link üzerinden ulaşabilir, İŞKUR sistemine şifre ile giriş yaparak yayınlanan tüm ilanlar arasında durumunuza uygun iş araştırması yapabilirsiniz.

İş arayan vatandaşlarımız İŞKUR Resmi İnternet Şubesi üzerinden sisteme üye olup, özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra durumlarına uygun iş arayabilmektedir. İŞKUR Resmi İnternet Şubesine şifre ile giriş yaptıktan sonra kişisel durumunuza uygun iş ilanlarına ulaşabilir, arama kriterlerini değiştirerek Ülke genelinde ve yurtdışında iş araştırması yapabilir, İŞKUR tarafından kamu işçisi statüsünde açılan tüm açık iş ilanlarını görerek bu ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

İŞKUR resmi internet sitesinde iş ilanlarına bakmak ve durumunuza uygun iş arayabilmek için İŞKUR üyeliğinizin olması gerekmektedir. İŞKUR şifreniz ile sisteme giriş yaptığınızda ancak ilan detaylarına ulaşma imkanınız bulunmaktadır.

İŞKUR şifrenizi unuttuğunuzda şifrenizi nasıl yenileyebileceğiniz ve eğer hiç kaydınız yok ise İŞKUR sistemine nasıl kayıt olabileceğinize dair detaylı bilgilere ilgili haberlerimizden ulaşabilirsiniz.

İŞKUR İş ilanı arama sayfasında çalışma yeri ( yurtiçi, yurt dışı ) Ülke, İl, İlçe, İlan tarihi, Meslek, Öğrenim durumu, işyeri türü ( Kamu yada Özel Sektör ) İş arama statüsü ( Normal yada Engelli ) Vardiya kriterlerini seçerek ve işyeri unvanını yazarak durumunuza uygun iş ilanlarını araştırabilirsiniz.

İş arayan vatandaşlarımız sahip oldukları mesleklerde iş arama ve bulmada sorun yaşamaları halinde İŞKUR tarafından düzenlenen İşbaşı eğitim programları ile durumlarına uygun işlerde mesleki deneyim kazanıp, tecrübe edinebilirler. İşbaşı eğitim programları teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmeleri ve çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır.

Programa katılmak isteyenler işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabileceği gibi İŞKUR aracılığı ile de bulabilirler. Aynı şekilde işverenler de istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi kendilerine katılımcı adayı bulunmasını İŞKUR’dan da talep edebilmektedir.

İşbaşı eğitim programları hakkında detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Ön Muhasebeci Meslek Bilgileri | İş İmkanları

Ön Muhasebeci Meslek Kodu : 4311.06

Meslek Adı : Ön Muhasebeci

Grup Bilgileri

M. Ana Grubu : Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

M. Alt Ana Grubu : Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

M. Grubu : Sayısal İşlemler Yapan Büro Elemanları

M. Birim Grubu : Muhasebe Kayıtları Ve Defter Tutan Büro Elemanları

Ön Muhasebeci Olmak İçin Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Ön Muhasebeci Meslek Detay Bilgileri

Ön Muhasebeci Meslek Tanımı :

Ön Muhasebeci, İşletmeye ait işlem ve değerlerin genel muhasebeden önceki sınıflama ve kaydetme işlemlerini yapan ve resmi evrakların genel muhasebeye düzgün olarak akışını sağlayan kişidir.

Ön Muhasebeci ne iş yapar?

Ön Muhasebeci, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a. Stok takibi yapmak,

b. Cari hesap takibi yapmak,

c. Bankaya yatırılan veya bankadan çekilen paraların, ödenen çeklerin, yapılan veya gelen havalelerin takibini yapmak,

d. Müşterilerden alınan çek ve senetler ile satıcılara verilen çek ve senetlerin takibini yapmak,

e. Fatura ile yapılan mal ve hizmet alım/satımlarının takibini yapmak,

f. Henüz fatura edilmemiş ancak teslimi yapılmış malların takibini yapmak,

g. Personelin ay içerisinde kaç gün çalıştığı ne kadar ücreti hak ettiği ve bu ücretten yapılan yasal kesintiler, bu kesintilerin nereye,nasıl ve ne şekilde ödeneceğinin takibini yapmak,

h. Resmi evrakları düzenlemek, tasnif etmek, kaydetmek ve düzgün bir şekilde ilgili yerlere dosyalamak,

a. Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

j. İşçi sağlığı ve iş güvenliği kuralların uymak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

İŞKUR Portalına Kayıt Olma

İŞKUR sisteminde iş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması gerekmektedir. Gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları ilgili kişilerin uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Özgeçmişinizde eğitim ve meslek bilgileri girilmeden kaydınız aktife alınmamaktadır.

İŞKUR Kayıt Koşulları

İş arayanların Kurumumuza kayıt yaptırabilmeleri için 14 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir.

İŞKUR Engelli Kaydı

Engelli; doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğu, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarının engellilik sağlık kurulları tarafından düzenlenen “Ek-1 Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu”, “Ek-2 Erişkinler İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu”, “Ek-3 Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu” ve/veya “Ek-4 Çocuklar İçin Terör Kaza ve Yaralanma Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu” ile belgelenen kişi olarak tanımlanmaktadır.

İnternet üzerinden engelli olarak kayıt yaptırmak isteyen kişilerin sağlık kurulu raporunu İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine ibraz ederek bu durumlarını onaylatmaları zorunludur. Onay işlemi yaptırmayan engelliler normal statüde işlem görmektedir. Raporlarında herhangi bir işte çalışamaz bilgisi olanların engelli kaydı alınmamakta, süreli raporlarda da rapor tarihi dikkate alınarak engellilik derecesinin kalktığı tarihten itibaren iş arayan kaydı sistem tarafından otomatik olarak normale dönüştürülerek, engelliliğinin devam ettiğine dair yeni bir rapor getirilmesi halinde engelli kaydı bu rapor doğrultusunda güncellenmektedir.

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