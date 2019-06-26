İşkur sosyal çalışma programı başvuru! İşkur sosyal çalışma programı şartları neler?

Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte öğrenciler İŞKUR sosyal çalışma programı hakkındaki detayları öğrenmek istiyor. Binlerce öğrenci sosyal çalışma programı başvuruları ne zaman başlayacak sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. Peki, İŞKUR sosyal çalışma programı başvuruları ne zaman yapılacak? İşte İŞKUR sosyal çalışma programına dair merak edilenler....

Sosyal Çalışma nedir?

Sosyal Çalışma Programları, üniversite öğrencilerinin bir yandan kamu kurumlarında toplumsal faydası olan işlerde çalışabilecekleri, diğer yandan mesleki niteliklerini geliştirebilecekleri programlardır. Program düzenlenebilecek alanlar şöyledir:

• Doğanın korunması.

• Kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması.

• Kütüphanelerin bakımı ve düzeni.

• Kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi.

Sosyal Çalışma Programına kimler katılamaz?

-Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılamaz. (Fakat bunların yanısıra aktif bir lisans veya önlisans öğrenim kaydı olan kişiler katılabilir.)

-18 yaşını doldurmamış üniversite öğrencileri katılamaz.

-Başvuru tarihinde ve programın düzenlediği tarih aralığında başka bir işte çalışan, staj yapan ve herhangi bir işyerinden kısa vadeli sigortalılık kollarından sigortalılığı bildirilen öğrenciler katılamaz.

-Başvuru tarihinde ve programın düzenlediği tarih aralığında öğrencilik kaydı aktif olmayan öğrenciler katılamaz.

-Bahar dönemi dersleri bitmeyen öğrenciler katılamaz. (Dersleri bitmiş ancak finalleri veya bütünleme sınavları bitmemiş öğrenciler katılabilir.)

-Yaz döneminde ders alan öğrenciler katılamaz.

-2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sonu itibarıyla genel akademik not ortalaması, not döküm cetvelinde (transkript) 4’lük sistemde 2’nin, YÖK’ün “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” tablosunda 53.33’ün veya varsa üniversitelerce ayrıca belirlenen başarı puanının altında olan öğrenciler programa katılamaz.

-Bazı üniversitelerin hazırlık sınıflarında olduğu gibi not ortalaması hesaplanamayan öğrenciler için ilgili dönem itibarıyla başarısız olanlar da programa katılamaz.

Sosyal Çalışma Programına başvurabilmek için İŞKUR’a kayıt olmak zorunlu mudur?

Sosyal Çalışma Programına başvurabilmek için İŞKUR’a kayıt olmak ve kaydın aktif statüde olması gerekmektedir. İŞKUR kaydının aktif olması için ise iş arayan profilinde yer alan meslek ve öğrenim bilgilerinin doldurulması zorunludur.

Meslek bilgisi varsa bir meslekle doldurulabileceği gibi “Öğrenci (Lisans)” ya da “Öğrenci (Ön lisans)” şeklinde giriş yapılarak da doldurulabilecektir.

Öğrenim bilgisi alanına ilköğretim, ortaöğretim, halen eğitim görülen lisans veya önlisans bilgisi girilebilecektir. Okul seçiminden sonra bölüm bilgisinin parametrik olarak gelmemesi durumunda “Diğer” seçeneğiyle manuel ekleme yapılabilecektir

Sosyal Çalışma Programına kimler katılabilir?

Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç olmak üzere bütün yükseköğretim öğrencileri katılabilir. Ancak katılamayacağı belirtilen eğitim düzeylerinin yanısıra kişinin aktif bir lisans veya önlisans kaydının olması durumunda programlara katılım mümkündür.

İŞKUR SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İŞKUR sosyal çalışma programı başvuruları 25-28 Haziran tarihleri arasında yapılabilecek. Başvuruların alınmasının ardından 5 Temmuz 2019 günü çalışacak öğrenciler elektronik ortamda kura ile belirlenecek.

SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMINA BAŞVURULAR NEREDEN VE NE ZAMAN YAPILIR?

Başvurusu devam eden programlar www.iskur.gov.tr adresi üzerinden yayımlanacak olup online kullanıcı girişi yapılarak programlar incelenebilecek ve başvuru yapılabilecektir.

NE KADAR ÜCRET ÖDENECEK?

Programlar kapsamında ödemeler aylık olarak, katılım sağlanan günler için asgari ücret düzeyinden yapılacaktır. Bu tutar 2019 yılı için günlük 67 lira 36 kuruştur. Program süresince KYK burs ve kredilerinde kesinti olmayacaktır. Ayrıca katılımcıların emekliliklerine etki edecek sosyal güvenceleri de sağlanacaktır.

ÖĞRENCİLER HAFTADA KAÇ GÜN ÇALIŞACAK?

Tatilde öğrencilerin kendilerine zaman ayırabilmeleri için programlar haftada 3 gün ile sınırlı tutulmuştur. Çalışma süresi günlük 7,5 saat olarak uygulanacaktır. Programlardan yaz döneminde en fazla 42 gün, öğrencilik süresince toplamda 90 gün yararlanılabilecektir. Ayrıca programın düzenlendiği kurumdan onay almak kaydıyla 5 gün ücretsiz izin hakkı bulunmaktadır.

SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI HANGİ AYLARDA DÜZENLENİR?

2019 yılında birçok üniversitenin akademik takviminin Haziran'ın son haftasını bulması ve resmi tatil dolayısıyla programlar Temmuz, Ağustos ve Eylül ayında düzenlenecektir. Ancak Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğine göre önümüzdeki yıllarda Haziran ayında da düzenlenmesinin önünde bir engel bulunmamaktadır.