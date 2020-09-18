İŞKUR'un Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında gerçekleştirilen MEB'e bağlı okullara yapılacak olan alımlarda başvurular sürüyor. Adaylar başvurularını İŞKUR sitesi üzerinden yapacak.

İŞKUR TYP başvuruları, Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliği ile gerçekleştiriliyor. Okulların güvenlik, temizlik ve bakım onarım gibi kadrolarına istihdam edilmek üzere personel başvuruları İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden ve ALO 170 hattından yapılabilecek..

İŞKUR TYP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ŞKUR'a TYP okul başvurusu yapacak olan adayların İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden kayıt işlemlerini tamamlanması gerekiyor.

İŞKUR TYP ilan başvuruları için son günün 21 Eylül 2020 olması bekleniyor.

İŞKUR TYP BAŞVURU EKRANI

İŞKUR TYP OKUL İLANLARI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

18 yaşını tamamlamış olmak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)

TYP BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan TYP başvuruları ile alınan personeller haziran ayına kadar çalışabilecekler. Okulların açılış tarihine göre bakacak olursak TYP ilanlarının 21 Eylül’den sonra yayımlanmaya başlaması bekleniyor.

Okullara TYP ile personel alımı! TYP-İŞKUR başvuru ekranı|Alım yapılan iller