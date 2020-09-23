Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 81 il genelinde geçici süreliğine çalışmak için personel alımı yapıyor. Başvuru ilanları İŞKUR'da yayımlandı. Müracaat sonrasında kura sonuçları için heyecanlı bekleyişe geçildi. Başvuruyu kazanan kişiler çalışmaya ekim ayında başlayacağı için kura sonuçlarının da en ge 30 Eylül'e kadar açıklanması bekleniyor. İşte İŞKUR TYP kura sonuçları 2020 sorgulama ekranı...

TYP SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İŞKUR TYP sonuçları hakkında resmi bir açıklama henüz gelmedi.Sonuçlar açıklandığında aşağıdaki İŞKUR TYP EKRANI linkine tıklayarak sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.

Bazı ilanlar için sonuçlar noter kurası ile, bazı ilanlar için ise liste yöntemi ile belirlenecek. Başvuru yaptığınız ilanına tıklayarak seçim tarihlerini öğrenebilirsiniz.

İŞKUR TYP kura sonuçları her il ve ilçenin kendi internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Dolayısıyla başvuru yapılan il veya ilçenin resmi sosyal medya hesapları ve internet sitesi takip edilerek sonuçlar öğrenilebilecek.

Sonuçlar açıklandığı andan itibaren İŞKUR şube müdürlüğünden bilgi almak da mümkün olabiliyor.

İŞKUR TYP EKRANI

TYP İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KATILIMCILARA HANGİ ÖDEMELER YAPILMAKTADIR?

Katılımcılara asgari ücret düzeyinde ödeme yapılmaktadır.

TYP HANGİ ALANLARDA UYGULANMAKTADIR?

Çevre temizliği

Kamusal altyapının yenilenmesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması

Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması

Ağaçlandırma

Park düzenlemeleri

Vadi ve dere ıslahı

Erozyon engelleme çalışmaları

TYP’DE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ NE KADARDIR?

TYP’de haftalık çalışma süresi kırk beş saattir.

İŞKUR TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

* 18 yaşını doldurmuş olmak.

* İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak.

* SGK'dan herhangi bir emekli aylığı, gelir aylığı ya da malül aylığı almıyor olmak gerekmektedir.

* Adayların eğitim şartlarında herhangi bir mezuniyet şartı aranmayacak. Fakat halihazırda örgün bir eğitime devam eden adaylar bu ilanlara başvuru gerçekleştiremeyecekler.

* Örgün öğretim dışında açıköğretim ile lise, üniversite okuyan öğrenciler puanlara başvuru yapabilecekler.

* Daha önce toplum yararına programı kapsamında görevli iken kendi kusurlarını nedeniyle işten çıkarma tutulmamış olmalı istenmektedir.

* 2019 ve 2020 eğitim öğretim döneminde güvenlik görevlisi kadrosunda çalışan TYP çalışanlarının 2020-2021 eğitim öğretim döneminde başvuru yapabilecekler.