İŞKUR ve SGK yetkilileri iş adamları ile buluştular

Trabzon'da İŞKUR ve SGK yetkilileri iş adamları ile bir araya gelerek iş verenlere yönelik teşvikleri anlattı.

Yapılan toplantıya İŞKUR Trabzon İl Müdür Vekili İbrahim Büyük, İl Müdür Yardımcı Servet Kaba, Karadeniz Sosyal Güvenlik Kurumu Merkez Şube Müdürü Ersin Demirel, MÜSİAD Trabzon Şube Başkanı Ali Kaan ve Trabzon Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan İŞKUR İl Müdür Vekili İbrahim Büyük, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlığında startı verilen Milli İstihdam Seferberliğinin ikinci fazı tüm hızıyla devam ediyor. Bu bağlamda İŞKUR ve SGK'nın sunduğu Aktif işgücü Hizmetleri, Milli İstihdam Seferberliği özelinde teşvikler ve kurumumuzun sunduğu diğer hizmetler hakkında bilgi almak ve istişarede bulunmak üzere bir araya geldik" dedi.

İŞKUR ve SGK Uzmanları tarafından gerçekleştirilen sunumda 6111 Sayılı Sigorta Teşviki, Yarım Çalışma ödeneği, Ücret Garanti Fonu, Kısa Çalışma Ödeneği, Engelli İstihdam Teşviki, İlave İstihdam Sigorta Teşviki, İşbaşı Eğitim Programı, İşe İlk Adım Projesi, Mesleki Eğitim Kursları ve MEGİP Projesi tanıtılarak katılımcılarla gerçekleştirilen soru-cevap bölümüyle sunum tamamlandı.

Kaynak: İHA