İŞKUR yayımladı: Lise mezunu olan herkese iş fırsatı! Kontenjanlar açıklandı elinizi çabuk tutun. İŞKUR, en az lise mezunu olan adaylar için personel alımı yapılacağını duyurdu. TCDD, İŞKUR üzerinden personel alımı yapacak ve detaylar ilan edildi. TCDD bünyesinde istihdam edilmek üzere personel alımı gerçekleştirileceği belirtilirken, adayların başvuru şartları ve kontenjan bilgisiyle ilgili detaylı bilgiler İŞKUR kurum dışı ilanlar sayfasında paylaşıldı. İşte detaylar...





İŞKUR TARAFINDAN YENİ İLAN YAYINLANNDI! TCDD PERSONEL ALIYOR

TCDD Ankara bünyesinde istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacağı İŞKUR tarafından duyuruldu. Alım yapılacak pozisyon ve başvuru şartlarıyla ilgili detaylar ilan edildi. İşte ayrıntılar...

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TCDD Teknik Mühendislik bünyesinde 1 kişilik Elektrik Teknisyeni alımı yapılacağı belirtilirken, adaylardan genel ve özel şartlar aranmaktadır. Genel şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, sağlık sorunu bulunmamak ve askerlik durumuna uygunluk yer almaktadır. Özel şartlar arasında elektrikle ilgili bölümlerden mezun olma, en az %40 engelli raporuna sahip olma ve en az 1 yıl tecrübe gerekliliği bulunmaktadır. Başvuruda bulunacak adayların belirtilen belgeleri de sunmaları gerekmektedir.

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TCDD personel alımı başvurusu için adaylardan adli sicil kaydı, özgeçmiş ve mezuniyet belgesi gibi belgeler istenmektedir. Başvurular 22 Mayıs 2023 tarihinden itibaren başlamış olup, adayların 22 Haziran 2023 tarihine kadar başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Başvuruların şahsen yapıldığı belirtilerek adayların istenilen belgelerle birlikte başvuru adresine gitmeleri gerekmektedir. Başvuru adresi ise Azize Mah. Hasdere Caddesi No:167 Çankaya/Ankara şeklindedir.