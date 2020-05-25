İŞKUR yeni şifre nasıl alınır? İŞKUR şifremi unuttum ve şifre yenileme işlemleri

Bu haberimizde daha önce İŞKUR sistemine kayıt olmuş fakat şifresini unutmuş vatandaşlarımızın İŞKUR şifrelerini nasıl yenileyebileceklerini ve İŞKUR sistemine yeniledikleri şifre ile nasıl girebileceklerini detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Öncelikle İŞKUR resmi internet sitesine giriş yaptığınızda ( https://www.iskur.gov.tr/ ) karşınıza aşağıda gördüğünüz ekran çıkmaktadır.

Burada yer alan İŞKUR ana sayfası için tıklayınız linki ile aşağıda yer alan sayfaya geçiş yapıyoruz.

Karşımıza çıkan ekranın sağ üst köşesinde internet şubesi linki yer almaktadır. bu linke tıklayarak İŞKUR e-şube'sine giriş yapıyoruz.

Eğer şifrenizi unuttuysanız yukarıda yer alan resimde de görüleceği üzere online işlemler - kullanıcı işlemleri - kullanıcı hesabı işlemleri - şifre işlemleri linkine tıklıyoruz ve aşağıda görüldüğü üzere karşımıza şifre yenileme ekranı çıkıyor.

Gelen ekrana T.C. Kimlik No ve Güvenlik kontrol kodu bilgilerinin girilmesi gerekiyor. Bu bilgileri girdiğimizde ise is sonraki safyada detay bilgileri yer almaktadır.

Gelen bu ekranda şifremizi yenileyebilmek için öncelikle kimlik kartımızın tipini seçiyoruz. ( Eski Kimlik Kartı, Yeni Kimlik Kartı, Mavi Kart )

Sonrasında ise bizden istenilen Ad, Soyadı, Baba Adı, Doğum Tarihi, Seri No, Güvenlik kodu bilgilerinin girilmesi gerekiyor.

Şifre yenilemenin en son aşamasında ise kaşımıza aşağıda yer alan ekran çıkıyor ve biz şifremizi belirtilen şifre oluşturma ekranından belirtilen kurallara göre kendimi belirliyoruz.

Yeni oluşturulacak olan şifrelerin altta belirtilen kurallara uygun olması gerekmektedir. Bu kurallara uymayan şifreler kabul edilmeyecektir.

İŞKUR ŞİFRE OLUŞTURULUR İKEN BELİRTİLEN KURALLAR

- Şifre uzunluğu en az 8 karakter olacaktır.

- Şifre en az bir büyük karakter içerecektir.

- Şifre en az bir küçük karakter içerecektir.

- Şifre içinde isminiz geçmemelidir.

- Şifre içinde soy isminiz geçmemelidir.

- Şifre en az bir rakam içerecektir.

YENİ ŞİFREMİZİ BELİRLEDİKTEN SONRA AŞAĞIDA GÖSTERİLEN SAYFA ÜZERİNDEN ARTIK İŞKUR SİSTEMİNİ ŞİFRENİZ İLE GİRİŞ YAPABİLİRSİNİZ.