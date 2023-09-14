İŞKUR’un ’Yol Arkadaşım’ tırı Mardin’de

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğü ile Avrupa Birliğinin (AB) ortak finansmanıyla, Ne İstihdamda Ne Eğitimde Olan Gençlere (NEET) yönelik hayata geçirilen "İŞKUR Yol Arkadaşım" kampanya tırı, ulaşılması zor gençlerin istihdama...

İhlas Haber Ajansı
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İŞKUR’un ’Yol Arkadaşım’ tırı Mardin’de

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğü ile Avrupa Birliğinin (AB) ortak finansmanıyla, Ne İstihdamda Ne Eğitimde Olan Gençlere (NEET) yönelik hayata geçirilen "İŞKUR Yol Arkadaşım" kampanya tırı, ulaşılması zor gençlerin istihdama kazandırılması amacıyla Ankara'dan yola çıkarak Mardin'e ulaştı.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ile Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) çerçevesinde, yürütülen NEET İçin İşgücü Piyasası Destek Programı (NEET PRO) Teknik Destek Projesi görünürlük faaliyetleri çerçevesinde, İŞKUR hizmetlerine ilişkin farkındalığın artırılması ve 15-29 yaş arası NEET'lerin kurumun hizmetleri hakkında bilgilendirilerek kayıtlarının yapılması amacıyla Ankara'dan yola çıkan tanıtım aracı, Mardin'e ulaştı.

Gençlerin istihdam edilmesini sağlayacak "İŞKUR Yol Arkadaşım" adlı iletişim kampanyası startı Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda verildi. Mardin'deki kampanya çalışmasının 2 gün süreceği belirtildi.

14 Eylül ile 15 Eylül 2023 tarihleri arasında Mardin'de gerçekleşecek çalışmaların ardından tır, sırasıyla Van, Erzurum, Rize, Samsun, Sivas, Adıyaman, Gaziantep, Mersin, Konya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Manisa, Bursa ve Edirne illerini ziyaret edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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