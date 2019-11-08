İslahiye’de 160 çiftçiye tohum dağıtıldı

İslahiye ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından 160 çiftçiye 130 ton buğday tohumu dağıtıldı.

Gaziantep Büyük şehir Beldiyesi tarafında her yıl ekim zamanı kayıtlı çiftçilere dağıtılan tohumluk buğday dağıtımında bu yıl çiftçilere 160 çitçiye 130 ton Ceyhan birinci sınıf buğday tohumu verildi. İslahiye Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen dağıtım törenine Gaziantep Büyük Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, İlçe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, ilçe Tarım Müdürü M.Yüksel Şahin ve bölge çiftçileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA