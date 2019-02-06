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  3. İslahiye’de ‘öncelik hayatın, öncelik yayanın’ etkinliği

İslahiye’de ‘öncelik hayatın, öncelik yayanın’ etkinliği

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde "öncelik yayanın, öncelik hayatın" etkinliği düzenlendi.

İslahiye’de ‘öncelik hayatın, öncelik yayanın’ etkinliği

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde "öncelik yayanın, öncelik hayatın" etkinliği düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturmak ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırmak amacı ile ülke genelinde 81 il ve ilçelerinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla düzenlenen etkinlik Gaziantep'in İslahiye İlçesinde de gerçekleşti.

Cumhuriyet İlkokulu ve Orta Okulu önünde gerçekleştiren programa İslahiye İlçe Kaymakamı Muhammed Lütfü Kota ve İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş Öğrencileri ve trafikte seyir halindeki araç sahiplerine yaya üstünlüğü hakkında bilgilendirdi.

İslahiye’de ‘öncelik hayatın, öncelik yayanın’ etkinliği

İslahiye’de ‘öncelik hayatın, öncelik yayanın’ etkinliği

Kaynak: İHA

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