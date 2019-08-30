İslahiye’de Zafer Bayramı kutlaması

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda yapılan törene; Gaziantep Vali yardımcısı Rızvan Eroğlu, 106'ncı Topçu Alay Komutanı Topçu Albay Ömer Şahin Selvi, askeri erkan, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından Eroğlu, Şahin ve Erdoğan törene katılanların bayramını kutladı.

Kaynak: İHA