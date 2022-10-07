Islak Kutu Mendil Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Islak Kutu Mendil Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Islak Kutu Mendil Makinesi Operatörü ne iş yapar, Islak Kutu Mendil Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Islak Kutu Mendil Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Islak Kutu Mendil Makinesi Operatörü Tanımı;

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Islak Kutu Mendil Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Islak Kutu Mendil Makinesi Operatörü Maaşları

Islak Kutu Mendil Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6100 _TL’dir. En düşük Islak Kutu Mendil Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Islak Kutu Mendil Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8143.15

Meslek Adı :

Islak Kutu Mendil Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Islak kutu mendil makinesini kullanarak mendilleri sarma, rulo halinde kesme, plastik kutularına yerleştirme, ürün esansı ile ıslatma, sıcak folyo ile kapatma, kapak takma,etiketleme ve sevkiyata hazırlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

-Islak Kutu Mendil Makinesi Operatörü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşlenecek Islak kutu mendil bilgilerini amirinden öğrenmek,

b) Kullanılacak elyaf şeridi rulolarını ve yardımcı malzemeleri depodan temin etmek,

c) Islak kutu mendil makinesini kullanımına hazırlamak

d) Elyaf şeridini tanımlı aralıklardan geçirerek kullanıma hazırlamak,

e) Makine seri modunda çalışırken otomatik işlem sürecini kontrol etmek,

f) Mmakine ayarlarını sabitlemek,

g) Makinedeki elyaf,f olyo,etiket rulolarının seviye kontrolünü yapmak,

h) Silindir plastik kap ve kapak beslemesi yapmak,

i) Biten ruloları yenisiyle değiştirerek şerit besleme işlemlerini gerçekleştirmek,

j) İkaz lambalarını takip etmek, arıza ve aksaklıklara müdahale etmek,

k) Ürünlerin kontrollerini yapmak,

l) Çalışma alanının ve makinenin genel temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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