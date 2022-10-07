Islak Mendil Kesim İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Islak Mendil Kesim İşçisi görev tanımı nedir, Islak Mendil Kesim İşçisi ne iş yapar, Islak Mendil Kesim İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Islak Mendil Kesim İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Islak Mendil Kesim İşçisi Tanımı;

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Islak Mendil Kesim İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Islak Mendil Kesim İşçisi Maaşları

Islak Mendil Kesim İşçisi maaşı ortalama aylık 6050 _TL’dir. En düşük Islak Mendil Kesim İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Islak Mendil Kesim İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8143.10

Meslek Adı :

Islak Mendil Kesim İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

- Görev ve İşlem Basamakları :

- Güncel Meslek : EVET

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