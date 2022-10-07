Islak Mendil Rulo Besleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Islak Mendil Rulo Besleme İşçisi maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Islak Mendil Rulo Besleme İşçisi iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Islak Mendil Rulo Besleme İşçisi iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

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Islak Mendil Rulo Besleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Islak Mendil Rulo Besleme İşçisi görev tanımı nedir, Islak Mendil Rulo Besleme İşçisi ne iş yapar, Islak Mendil Rulo Besleme İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Islak Mendil Rulo Besleme İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Islak Mendil Rulo Besleme İşçisi Tanımı;

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Islak Mendil Rulo Besleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Islak Mendil Rulo Besleme İşçisi Maaşları

Islak Mendil Rulo Besleme İşçisi maaşı ortalama aylık 6150 _TL’dir. En düşük Islak Mendil Rulo Besleme İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Islak Mendil Rulo Besleme İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8143.16

Meslek Adı : I

slak Mendil Rulo Besleme İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Elyaf şerit rulolarını makine mil yuvasına yerleştirme, kullanım miktarlarını takip ederek biten ruloyu yenileme, şerit beslemesi ile ilgili sorunları giderme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

-Islak Mendil Rulo Besleme İşçisi, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşlenecek Islak havlu mendil bilgilerini ve gerekecek rulo miktarını amirinden öğrenmek,

b) Kullanılacak elyaf şeridi rulolarını depodan temin etmek,

c) Islak havlu mendil makinesine ruloları yerleştirmek,

d) Rolo yuvalarının ürüne göre değişen tüm ayarlarını yapmak,

e) Şeritleri tanımlı aralıklardan geçirerek makinenin kullanımına hazırlamak,

f) Makine boşta çalışırken ruloların ilerlemesini kontrol etmek,

g) Makine ayarlarını sabitlemek,

h) Makine seri modundayken ruloların seviye kontrolünü yapmak,

i) Biten ruloları yenisiyle değiştirerek şerit besleme işlemlerini gerçekleştirmek,

j) İkaz lambalarını takip ederek arıza ve aksaklıklara müdahale etmek, giderilmesini sağlamak,

k) Çıkan ürünlerin örnekleme ile görsel kontrollerini yapmak, hatalı ürünleri ayırmak,

l) Çalışma alanının ve makinenin genel temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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