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Islak zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetti! Aracıyla uçtu!

İstanbul Sultanbeyli TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana gelen kazada sürücü ıslak zemin nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki ağaçlık alana uçtu. Kazada otomobilin içinde sıkışan bir yolcuyu itfaiye ekipleri ağacı keserek çıkardı.

Islak zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetti! Aracıyla uçtu!

Saat 04.30 sıralarında Sultanbeyli TEM Otoyolu Ankara İstikametinde meydana gelen kazada iddiaya göre, İhsan Yakar’ın kullandığı otomobil, ıslak zeminden dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaçlık alana uçtu.

Kazada sürücü İhsan Yanar ile yanında bulunan Semiha Yanar yaralanırken olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi

1 KİŞİ ARAÇTA SIKIŞTI

Sürücü kazayı hafif sıyrıklar ile atlatırken yanında bulunan Semiha Yanar ağaçlık alana uçan otomobilin içinde sıkıştı.

İtfaiye ekiplerinin ağacı keserek otomobilin içinden çıkardığı yaralı sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

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