İslam Abdellah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İslam Abdellah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İslam Abdellah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İslam Abdellah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İslam Abdellah 11 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da إسلام عبداللاه şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İslam Abdellah Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Harras El Hodoud futbol takımında oynamaktadır. Harras El Hodoud takımına - tarihinde katılmıştır. İslam Abdellah'nin Harras El Hodoud ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İslam Abdellah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İslam Abdellah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İslam Abdellah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İslam Abdellah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İslam Abdellah şuan Harras El Hodoud takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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