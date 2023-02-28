İslam Abdelnaim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İslam Abdelnaim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İslam Abdelnaim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İslam Abdelnaim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İslam Abdelnaim 8 Eylül 1992 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da اسلام عبد النعيم şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İslam Abdelnaim Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ittihad Alexandria futbol takımında oynamaktadır. Ittihad Alexandria takımına 6 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. İslam Abdelnaim'nin Ittihad Alexandria ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İslam Abdelnaim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İslam Abdelnaim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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İslam Abdelnaim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İslam Abdelnaim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Sherben

20 Temmuz 2014 yılında Smouha

10 Ağustos 2015 yılında El Dakhlia

23 Ocak 2017 yılında Ismaily

9 Temmuz 2018 yılında Gaish

19 Ocak 2019 yılında El Gouna

30 Haziran 2019 yılında Gaish

15 Ağustos 2019 yılında El Gouna

6 Eylül 2022 yılında El Ittihad

İslam Abdelnaim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İslam Abdelnaim şuan Ittihad Alexandria takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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