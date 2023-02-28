İslam Ateya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İslam Ateya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İslam Ateya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İslam Ateya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İslam Ateya 3 Aralık 1998 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da اسلام عطية şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İslam Ateya Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Masry SC futbol takımında oynamaktadır. El Masry SC takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. İslam Ateya'nin El Masry SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İslam Ateya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İslam Ateya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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İslam Ateya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İslam Ateya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında El Masry

İslam Ateya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İslam Ateya şuan El Masry SC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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