İslam Awad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İslam Awad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İslam Awad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İslam Awad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İslam Awad 1 Ocak 2003 tarihinde Kafr El Zayat şehrinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da إسلام عوض şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İslam Awad Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İslam Awad, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Ghazl El Mahalla futbol takımında oynamaktadır. Ghazl El Mahalla takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İslam Awad'nin Ghazl El Mahalla ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.
İslam Awad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İslam Awad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
31 Ocak 2023 yılında El Mahalla
İslam Awad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İslam Awad şuan Ghazl El Mahalla takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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