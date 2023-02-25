İslam Benyezli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İslam Benyezli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İslam Benyezli kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İslam Benyezli ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İslam Benyezli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İslam Benyezli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İslam Benyezli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İslam Benyezli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İslam Benyezli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İslam Benyezli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İslam Benyezli 16 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur.  Cezayir uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İslam Benyezli Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

JS Saoura futbol takımında oynamaktadır. JS Saoura takımına 1 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. İslam Benyezli'nin JS Saoura ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İslam Benyezli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İslam Benyezli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

İslam Benyezli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İslam Benyezli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2021 yılında JS Saoura

İslam Benyezli kimdir

İslam Benyezli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İslam Benyezli şuan JS Saoura takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İslam Benyezli nereli

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