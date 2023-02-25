İslam Chebbour kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İslam Chebbour Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İslam Chebbour adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İslam Chebbour Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İslam Chebbour 22 Mart 1996 tarihinde Collo şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İslam Chebbour Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ES Sétif futbol takımında oynamaktadır. ES Sétif takımına 8 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. İslam Chebbour'nin ES Sétif ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İslam Chebbour Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İslam Chebbour isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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İslam Chebbour Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İslam Chebbour futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Eylül 2020 yılında Paradou AC

8 Ağustos 2022 yılında ES Sétif

İslam Chebbour Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İslam Chebbour şuan ES Sétif takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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