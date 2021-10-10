İslam düşmanlığıyla bilinen Jyllands-Posten isimli Danimarka gazetesi terörist başı Öcalan'ın reklamını yayınladı

Kuzey Avrupa ülkelerinden Danimarka'da yayın yapan Jyllands-Posten gazetesi, islam düşmanlığı ve bir dönem yaptığı ırkçı söylemleriyle biliniyor.

Aynı gazete şimdi de terör örgütü PKK'nın sözde elebaşı Abdullah Öcalan'ın reklamını yayınladı.

HZ. MUHAMMED KARİKATÜRÜ YAYINLAMIŞLARDI

Gazete 2005 senesinde Hz. Muhammed'in sözde 12 karikatürüne sayfalarında yer vererek Müslümanların nefretini kazanmıştı.

Bu defa da PKK'nı sözde elebaşı Öcalan'ın reklamını yayınlayarak teröre destekte bulundu.

TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK KABUL EDİLİYOR

ABD ve Avrupa ülkelerinde PKK, DAEŞ gibi terör örgütü olarak kabul ediliyor.

Buna karşın İslam düşmanı Danimarka gazetesi Jyllands-Posten bir terör örgütünün reklamını yayınlıyor.