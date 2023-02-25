İslam Eddine Kaidi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İslam Eddine Kaidi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İslam Eddine Kaidi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İslam Eddine Kaidi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İslam Eddine Kaidi 3 Ağustos 2000 tarihinde Guelma şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İslam Eddine Kaidi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

JS Saoura futbol takımında oynamaktadır. JS Saoura takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. İslam Eddine Kaidi'nin JS Saoura ile sözleşmesi 1 Eylül 2023 tarihinde bitmektedir.

İslam Eddine Kaidi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İslam Eddine Kaidi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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İslam Eddine Kaidi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İslam Eddine Kaidi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında JS Saoura U21

1 Şubat 2021 yılında JS Saoura

İslam Eddine Kaidi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İslam Eddine Kaidi şuan JS Saoura takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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