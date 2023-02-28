İslam El Mizzayn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İslam El Mizzayn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İslam El Mizzayn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İslam El Mizzayn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İslam El Mizzayn 1 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da إسلام المزين şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İslam El Mizzayn Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Masry SC futbol takımında oynamaktadır. El Masry SC takımına 14 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. İslam El Mizzayn'nin El Masry SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

İslam El Mizzayn Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İslam El Mizzayn isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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İslam El Mizzayn Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İslam El Mizzayn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Eylül 2021 yılında El Masry

İslam El Mizzayn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İslam El Mizzayn şuan El Masry SC takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

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