İslam Gaber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İslam Gaber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İslam Gaber kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İslam Gaber ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İslam Gaber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İslam Gaber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İslam Gaber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İslam Gaber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İslam Gaber adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İslam Gaber Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İslam Gaber 1 Mayıs 1996 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da إسلام جابر şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İslam Gaber Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Professional Sports Agency yapmaktadır. İslam Gaber, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bank El Ahly futbol takımında oynamaktadır. Bank El Ahly takımına 11 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. İslam Gaber'nin Bank El Ahly ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İslam Gaber Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İslam Gaber isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

İslam Gaber Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İslam Gaber futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında El Makasa

13 Temmuz 2018 yılında El Dakhlia

30 Haziran 2019 yılında El Makasa

29 Temmuz 2019 yılında Zamalek

11 Eylül 2022 yılında Bank El Ahly

İslam Gaber kimdir

İslam Gaber Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İslam Gaber şuan Bank El Ahly takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

İslam Gaber Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Mısır takımında 14 numaralı formasıyla 26 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İslam Gaber nereli

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