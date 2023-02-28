İslam Gamal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İslam Gamal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İslam Gamal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İslam Gamal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İslam Gamal 1 Mart 1989 tarihinde Kairo şehrinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Islam Gamal Hamed şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İslam Gamal Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İslam Gamal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aswan SC futbol takımında oynamaktadır. Aswan SC takımına 10 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. İslam Gamal'nin Aswan SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İslam Gamal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İslam Gamal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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İslam Gamal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İslam Gamal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Gaish

21 Ağustos 2014 yılında Zamalek

5 Ocak 2016 yılında Ismaily

30 Haziran 2016 yılında Zamalek

20 Ağustos 2017 yılında Petrojet

25 Ocak 2018 yılında Zamalek

15 Temmuz 2018 yılında Gaish

30 Haziran 2019 yılında Zamalek

14 Temmuz 2019 yılında El Ittihad

11 Kasım 2020 yılında Gaish

9 Eylül 2021 yılında El Masry

10 Ekim 2022 yılında Aswan SC

İslam Gamal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İslam Gamal şuan Aswan SC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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